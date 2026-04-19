Samahara Lobatón dedica mensaje a Youna tras salvarse en reality: "Que me espere para casarnos"

Por medio de las redes, Youna decidió ya no hablar de una boda o algún tipo de relación con Samahara Lobatón tras ver el acercamiento de la influencer con Renato Rossini Jr. en el reality. A pesar de ello, la hija de Melissa Klug espera aún poder casarse con el padre de su hija mayor.

Aún quiere casarse con Youna

Samahara Lobatón estaba dentro de los nominados a eliminarse en el programa reality de convivencia, pero al salvarse dedicó unas tiernas palabras a su público y familia. Es así como también aprovechó la oportunidad de dedicarle un mensaje a Youna, donde mantiene su firmeza de querer casarse.

"Que lo amo, que me espere para casarnos, para irnos de vacaciones y disfrutar la vida. Te amo", expresó la joven en el programa en vivo.

Muchos comentarios de los seguidores cuestionaron la actitud de la influencer, quienes señalaron que Youna ya no desearía casarse con Lobatón por sus últimas acciones y al parecer, Samahara aún desconoce esta decisión del padre de su hija.

Youna molesto con Samahara

En una transmisión en vivo, Youna dejó en claro que no volverá a referirse a su relación ni a la supuesta boda que ella misma mencionó tras salir del encierro.

"Yo ya no voy a hablar más del tema de una boda o de que estoy con ella. Son cosas que para mí son faltas de respeto y yo respeto que ustedes lo vean diferente, pero a mí son cosas que no me gustan y no voy a aceptarlas por parte de nadie", añadió.

Finalmente, el barbero chalaco también aseguró que percibe a Samahara con un interés hacia Renato Rossini Jr., señalando que no sería necesario esperar "otra vida" para intentar algo con él. Además, afirmó que ya no participaría en detalles o sorpresas para la influencer.

"Yo siento que Samahara tiene un tipo de acercamiento o un tipo de intención de tener algo más con Renato. Por mi parte no tiene que esperar otra vida porque en esta puede ser. Son cosas que no me gustan, de verdad estoy bien molesto y fastidiado", sentenció.

De esta manera, Youna deja en claro que seguirá apoyando a Samahara Lobatón para que pueda ganar, pero que ya no hablará de manera romántica sobre ella porque considera una falta de respeto sus acciones con Renato Rossini Jr. Aunque ahora, la influencer señaló que aún desea casarse con el padre de su hija.