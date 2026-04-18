Soralla de los Ángeles predijo que Alejandra Baigorria perdonaría a Said Palao: "Le va a dar otra oportunidad"

Mientras la mayoría apostaba por el fin de la relación tras el ampay en Argentina, Soralla de los Ángeles aseguró Alejandra Baigorria dejaría atrás la indignación para apostar nuevamente por su amor con Said Palao. Según la vidente, la energía de la pareja cambiaría con el paso de los días, permitiendo una segunda oportunidad que hoy es una realidad.

El ampay de Said Palao que afectó a Alejandra Baigorria

Todo parecía haber llegado a su fin para la pareja conformada por la exitosa empresaria Alejandra Baigorria y Said Palao. Las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina, mostraron una situación que ponía en duda la fidelidad del integrante de 'Esto Es Guerra', al ser captado junto a mujeres en un yate durante su viaje a Argentina.

Alejandra Baigorria vive uno de los momentos más duros de su vida personal. Tras el ampay de Said Palao en Argentina, la empresaria decidió hablar y contar cómo se siente realmente.

"Y sí efectivamente es un momento muy difícil para mí. Siempre he sido muy arrebata pues en base a emociones tomo decisiones. Entonces, prefiero tomar una decisión en base lo que realmente siento", comentó la empresaria.

Mientras los paneles de espectáculos discutían la inminente soltería de Alejandra Baigorria, en el set de 'Espacio Astral' se gestaba una lectura de cartas que cambiaría la narrativa de esta historia. En dicho programa de Karibeña, la vidente Soralla de los Ángeles reveló un destino distinto para la pareja que terminó por cumplirse.

Soralla de los Ángeles acertó perdón de Alejandra a Said

En medio de una de las crisis más mediáticas de los últimos tiempos, Soralla de los Ángeles predijo que Alejandra Baigorria perdonaría a Said Palao. Durante el programa 'Espacio Astral', la reconocida vidente sostuvo una carta clave que representaba el diálogo y la transformación de la energía negativa en una nueva oportunidad.

"Esta carta indica que van a haber conversaciones. A Alejandra se le va a ir pasando la cólera poco a poco", sentenció Soralla de los Ángeles ante una audiencia que seguía minuto a minuto sus palabras.

Soralla de los Ángeles explicó que el factor determinante sería la ausencia de nuevas pruebas. Según su lectura, la falta de nuevos "ampays" permitiría que el ruido mediático bajara, dándole espacio a Said Palao para explicar lo sucedido. "Ella le va a dar otra oportunidad", afirmó con seguridad, una frase que hoy resuena como una verdad tras la reconciliación de la pareja.

En resumen, Soralla de los Ángeles predijo que la empresaria Alejandra Baigorria perdonaría a Said Palao tras el ampay en Argentina. El cumplimiento de este vaticinio reafirma el acierto místico de la reconocida vidente, quien logró anticipar la reconciliación de la pareja mucho antes de que se hiciera público.