RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Acertó!

Soralla de los Ángeles predijo que Alejandra Baigorria perdonaría a Said Palao: "Le va a dar otra oportunidad"

Durante el programa 'Espacio Astral', la vidente Soralla de los Ángeles causó revuelo al vaticinar que Alejandra Baigorria y Said Palao no terminarían su relación pese al ampay del chico reality.

Soralla de los Ángeles predijo que Alejandra Baigorria perdonaría a Said Palao.
Soralla de los Ángeles predijo que Alejandra Baigorria perdonaría a Said Palao. (Composición: Karibeña)
18/04/2026

Mientras la mayoría apostaba por el fin de la relación tras el ampay en Argentina, Soralla de los Ángeles aseguró Alejandra Baigorria dejaría atrás la indignación para apostar nuevamente por su amor con Said Palao. Según la vidente, la energía de la pareja cambiaría con el paso de los días, permitiendo una segunda oportunidad que hoy es una realidad.

El ampay de Said Palao que afectó a Alejandra Baigorria

Todo parecía haber llegado a su fin para la pareja conformada por la exitosa empresaria Alejandra Baigorria y Said Palao. Las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina, mostraron una situación que ponía en duda la fidelidad del integrante de 'Esto Es Guerra', al ser captado junto a mujeres en un yate durante su viaje a Argentina.

Alejandra Baigorria vive uno de los momentos más duros de su vida personal. Tras el ampay de Said Palao en Argentina, la empresaria decidió hablar y contar cómo se siente realmente.

"Y sí efectivamente es un momento muy difícil para mí. Siempre he sido muy arrebata pues en base a emociones tomo decisiones. Entonces, prefiero tomar una decisión en base lo que realmente siento", comentó la empresaria.

@riclatorrez #AlejandraBaigorria CONFIESA que NO está lista para tomar una decisión:"NO COMO NO DUERMO PERO NO PUEDO PARAR MIS PROYECTOS" . #viral #chisme #chollywood #peru ♬ sonido original - Ric La Torre

Soralla de los Ángeles predijo crisis de Alejandra Baigorria y Said Palao: "Un ampay los va a separar"
Lee también

Soralla de los Ángeles predijo crisis de Alejandra Baigorria y Said Palao: "Un ampay los va a separar"

Mientras los paneles de espectáculos discutían la inminente soltería de Alejandra Baigorria, en el set de 'Espacio Astral' se gestaba una lectura de cartas que cambiaría la narrativa de esta historia. En dicho programa de Karibeña, la vidente Soralla de los Ángeles reveló un destino distinto para la pareja que terminó por cumplirse.

Soralla de los Ángeles acertó perdón de Alejandra a Said

En medio de una de las crisis más mediáticas de los últimos tiempos, Soralla de los Ángeles predijo que Alejandra Baigorria perdonaría a Said Palao. Durante el programa 'Espacio Astral', la reconocida vidente sostuvo una carta clave que representaba el diálogo y la transformación de la energía negativa en una nueva oportunidad.

"Esta carta indica que van a haber conversaciones. A Alejandra se le va a ir pasando la cólera poco a poco", sentenció Soralla de los Ángeles ante una audiencia que seguía minuto a minuto sus palabras.

Pamela Franco y Cueva tendrían un hijo varón, según Soralla de los Ángeles: "Ella quiere un bebé"
Lee también

Pamela Franco y Cueva tendrían un hijo varón, según Soralla de los Ángeles: "Ella quiere un bebé"

Soralla de los Ángeles explicó que el factor determinante sería la ausencia de nuevas pruebas. Según su lectura, la falta de nuevos "ampays" permitiría que el ruido mediático bajara, dándole espacio a Said Palao para explicar lo sucedido. "Ella le va a dar otra oportunidad", afirmó con seguridad, una frase que hoy resuena como una verdad tras la reconciliación de la pareja.

En resumen, Soralla de los Ángeles predijo que la empresaria Alejandra Baigorria perdonaría a Said Palao tras el ampay en Argentina. El cumplimiento de este vaticinio reafirma el acierto místico de la reconocida vidente, quien logró anticipar la reconciliación de la pareja mucho antes de que se hiciera público.

Temas relacionados Alejandra Baigorria Espacio Astral farandula peruana Said Palao Soralla de los Ángeles

Siga leyendo

Lo Más leído

María Pía Vallejos sobre imágenes de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla votando juntos: "Estoy al tanto"

Susana Alvarado revela que se aleja temporalmente de Corazón Serrano ¿A qué se debe?

Patricio Parodi expone a Onelia Molina en "Esto es Guerra": "No me saluda ni a mí ni a Said"

Shirley Arica revela por qué terminó su matrimonio con Rodney Pío: "Le decía que buscara trabajo"

Pamela López tendrá que pagar reparación civil por hablar de Christian Cueva en 'La Granja VIP'

últimas noticias
Karibeña