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Soralla de los Ángeles predijo crisis de Alejandra Baigorria y Said Palao: "Un ampay los va a separar"

Mucho antes del ampay en Argentina que puso a Said Palao en el ojo de la tormenta, Soralla de los Ángeles predijo que su historia de amor con Alejandra Baigorria no era para toda la vida.

Soralla de los Ángeles predijo problemas en la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao.
Soralla de los Ángeles predijo problemas en la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao. (Composición: Karibeña)
19/03/2026

La farándula peruana ha quedado en shock tras la viralización de un video que parece haber anticipado el destino de una de las parejas más mediáticas de la televisión, Alejandra Baigorria y Said Palao. La vidente Soralla de los Ángeles lanzó una serie de advertencias que hoy resuenan con fuerza tras el ampay del chico reality en Argentina.

Soralla de los Ángeles sobre Alejandra y Said

En el programa 'Espacio Astral' de Karibeña, Soralla de los Ángeles fue contundente al predecir el futuro de Alejandra Baigorria y Said Palao. Durante su lectura de cartas, la vidente  sentenció que el romance entre los chicos reality tiene fecha de caducidad.

"No es que con él se quede para toda la vida; no me sale. Lamentablemente, los arcanos indican que este amor no será eterno, pero sí que vivirán su relación intensamente", expresó Soralla.

Soralla de los Ángeles detalló que la convivencia y el profundizar en el vínculo serían los principales detonantes del conflicto. Sin embargo, la parte más polémica de su predicción fue la mención directa a un posible escándalo mediático.

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"Es una pareja que va a tener poca duración, pero así pasa y sobre todo en la farándula no hay relaciones que perduren en el tiempo. Siempre pasa algo, sobre todo hasta que un ampay los separe", afirmó la vidente.

De esta manera, Soralla de los Ángeles vaticinó un panorama sombrío para Alejandra Baigorria y Said Palao. "Veo algo turbio que se manifiesta, surgirán problemas y diferencias", sentenció. 

Ampay de Said Palao y Mario Irivarren

El programa 'Magaly TV: La Firme' puso bajo la lupa el polémico viaje de Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi a Argentina. Según el informe, todo inició el pasado viernes 13 marzo tras su arribo al barrio de Palermo, donde se instalaron en un Airbnb y recibieron la visita de varias mujeres, con quienes luego se embarcaron en una celebración a bordo de un yate.

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Al día siguiente, el grupo organizó una parrillada en una lujosa casa donde las cámaras captaron a Said Palao en traje de baño y rodeado de mujeres. Si bien no se propasó, el programa registró un cuestionable acercamiento cuando una de las jóvenes le acarició la espalda.

En resumen, mucho antes del ampay en Argentina que puso a Said Palao en el ojo de la tormenta, Soralla de los Ángeles predijo que su historia de amor con Alejandra Baigorria tiene fecha de caducidad. Ahora, este sombrío vaticinio cobra más relevancia que nunca y pone en jaque el futuro de la pareja. 

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