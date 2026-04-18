Novia de Diego Chávarri estalla tras oír su confesión con Gabriela Herrera: "Se ha burlado de mí"

La relación de Diego Chávarri está en el ojo de la polémica luego de que se hiciera pública su conversación con Gabriela Herrera en "La Granja VIP". Y es que, tras escuchar que ambos confesaron que se gustan, su novia no se quedó callada y lanzó un fuerte mensaje.

Novia de Diego Chávarri rompe su silencio tras confesión con Gabriela

Diego Chávarri quedó en el centro de la polémica luego de que se hiciera pública su conversación con Gabriela Herrera en "La Granja VIP". La reacción de su novia no se hizo esperar y dejó mensajes que reflejan su dolor.

Todo pasó en la madrugada, cuando Diego y Gabriela hablaron a solas. Pensaban que nadie los escuchaba, pero la transmisión seguía activa. Ahí, ambos confesaron que se gustan, y eso encendió las redes. Thalía Bentin, pareja del exfutbolista, estaba viendo el reality en vivo. Al escuchar la conversación, reaccionó de inmediato desde el mismo chat del programa.

Novia de Diego Chávarri reaccionó en vivo a confesión de él y Gabriela Herrera. (Instarándula)

"Qué gran falta de respeto, que los expongan", escribió, mostrando su incomodidad. Luego fue más directa y dejó en claro que no iba a dejar pasar lo ocurrido: "Quiero que mañana los expongan y que sepan que yo escuché".

Sus palabras causaron impacto y se viralizaron en cuestión de minutos. Horas después, Thalía volvió a pronunciarse en sus redes sociales. Esta vez, con un mensaje más profundo y emocional.

"No importa que me hagan daño, yo estoy tranquilo porque les faltará vida para encontrarme dos veces", publicó.

Pero lo más fuerte vino cuando habló directamente de lo que sintió tras lo ocurrido. Según difundió Samuel Suárez en Instarándula, Thalía mandó un extenso mensaje tras lo ocurrido y le autorizó difundir un resumen de lo que dijo. Sus palabras dejaron ver que la situación no solo la afecta a ella, sino también a su familia.

"Espero que seas mi voz el día de hoy, no voy a declararle a nadie más... Estoy enterada de todo y espero que los expongan en vivo a nivel nacional, porque lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación, del rol que asumió él al mudarse conmigo y con mi hija, con quien me tocará la mejor manera de explicarle todo esto y sin romperle el corazón", expresó, según leyó Samuel.

El caso no quedó solo en el reality. La joven dejó claro que ahora tendrá que enfrentar una situación difícil en casa, sobre todo por su hija. Esto generó muchas reacciones en redes, donde varios usuarios le mostraron apoyo.

Diego se muestra afectado

Tras todo lo ocurrido, Diego Chávarri también habría sentido el golpe. En imágenes difundidas, se le ve visiblemente afectado dentro del programa, pues la reacción de su novia le habría llegada a sus oídos. Se le vio llorando en brazos de Pati Lorena en "La Granja VIP" Perú", lo que aumentó la atención sobre el tema.

El origen de todo fue una charla entre Diego y Gabriela, donde ambos admitieron su atracción. Aunque intentaron bajar la voz y hablar lejos de los micrófonos, las cámaras captaron cada palabra.

En conclusión, lo que parecía una simple cercanía terminó en un escándalo que cruzó la pantalla. La confesión entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera no solo generó polémica en el reality, sino que también afectó su relación fuera de cámaras. Con mensajes fuertes y emociones intensas, esta historia sigue creciendo y promete más capítulos.