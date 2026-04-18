Gabriela Herrera confiesa que le gusta Diego Chávarri y él le corresponde pese a tener novia: "Me encantas"

Gabriela Herrera sorprendió en "La Granja VIP" al confesarle a Diego Chávarri que le gusta. El momento ocurrió de madrugada, cuando todos dormían, y dejó a más de uno comentando dentro y fuera del reality. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta de Diego, quien le correspondió pese a tener novia.

Gabriela Herrera revela gusto por Diego Chávarri y él le corresponde

Gabriela Herrera y Diego Chávarri protagonizaron uno de los momentos más comentados de "La Granja VIP". En plena madrugada, cuando todos dormían, la bailarina decidió abrir su corazón y confesar lo que sentía.

El momento fue directo y sin vueltas. Diego fue el primero en lanzar la pregunta: "¿Te gusto?". Gabriela no lo pensó dos veces y respondió con total sinceridad: "Sí, y no te hablo de antes, te hablo de ahora. No importa cuánto, no va a pasar".

La respuesta dejó claro que la atracción es real, pero también que hay límites. La sorpresa no quedó ahí. Diego Chávarri también decidió decir lo que sentía y dejó una frase que encendió todo.

"Tú me encantas y he tratado de manejarlo pero no puedo", confesó el exfutbolista, pese a tener pareja.

Con esto, ambos dejaron en evidencia que hay química entre ellos, algo que ya venía siendo comentado dentro del reality. A pesar del momento, Gabriela fue firme y dejó claro que no quiere problemas. Recordó que Diego tiene pareja y que ella no piensa meterse en una relación. Con estas palabras, marcó distancia y dejó en claro que su decisión es respetar.

"Ahora soy yo la que te está pidiendo a ti, ya no quiero hablar con nadie. Tú me puedes gustar lo que quieras, pero ya tienes pareja y yo no pienso como una quita-maridos", dijo.

Desde hace semanas, los seguidores del programa ya venían notando la cercanía entre ambos. Miradas, bromas y complicidad hacían pensar que algo pasaba. Gabriela incluso había comentado antes que sentía que Diego la miraba diferente. Y aunque él intentó mantener distancia, la convivencia hizo lo suyo.

Lo que pensaba la pareja de Diego

Antes de esta confesión, Thalía Bentin, pareja de Diego, también habló sobre el tema. Lejos de molestarse, aseguró que confía en él. Además, explicó que entiende el contexto del reality.

"Yo le brindo mi apoyo y mi total confianza para que él se desarrolle como crea conveniente. Yo no la conozco (a Gabriela), pero hablo por lo que le conozco a él", señaló y agregó: "Hay situaciones que, claro, no se darían en nuestra vida diaria, pero él está en un espacio de convivencia y yo trato de ponerme en el lugar de ellos".

Las declaraciones de Diego Chávarri y Gabriela Herrera quedaron como una confesión sincera, pero con límites claros. Sin embargo, en un reality todo puede cambiar de un momento a otro. Además, Gabriela está en riesgo de eliminación, lo que podría cortar esta historia antes de que avance. La novia de Diego estuvo viendo la transmisión en vivo y no se mostró nada contenta con lo que escuchó.

En conclusión, Gabriela Herrera y Diego Chávarri confirmaron lo que muchos sospechaban: sí hay atracción. Pero también dejaron claro que saben poner límites. Entre sentimientos, respeto y cámaras, esta historia ya se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.