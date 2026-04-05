Gabriela Herrera rompe en llanto al recordar el trágico fallecimiento de su hermano: "Me chocó por completo"

Perder a un ser querido deja una huella profunda, y eso lo reflejó Gabriela Herrera durante su participación en 'La Granja VIP'. La bailarina se abrió sobre el dolor que le causó el inesperado fallecimiento de su hermano mayor.

Gabriela Herrera se emociona al recordar la pérdida de su hermano

Durante la hora de dormir en 'La Granja VIP', Gabriela Herrera se abrió con su compañera Mónica Torres sobre el dolor que le causó la inesperada pérdida de su hermano, Ítalo Herrera, mientras ella se encontraba en Chile.

"Mi hermano falleció hace seis meses y a mí me agarró muy, muy duro. Yo estaba en Chile cuando pasó eso, o sea, fue de la nada, porque yo había conversado con él por teléfono y a la hora siguiente mi mamá me está llamando como loca por teléfono y me dice que mi hermano había fallecido, un accidente. Y a mí me chocó por completo", relató Gabriela sin poder contener las lágrimas.

Tras recibir la noticia, Gabriela regresó de inmediato a Perú y estuvo acompañando a su madre para sobrellevar la tragedia. La bailarina explicó que al aceptar la propuesta de participar en 'La Granja VIP' encontró consuelo al sentirse más cerca de su hermano.

"Por eso cuando yo llegué dije: '¿Dónde es?' Le dije a mi hermano: 'Vamos a ser vecinos'", concluyó, mostrando la emotiva conexión que aún mantiene con él.

Finalmente, Gabriela Herrera explicó que su cercanía con Diego Chávarri en el reality, que ha generado diversas especulaciones, en realidad se debe a que ve en él rasgos de la personalidad de su hermano.

"Yo cuando hablo con él (Diego Chávarri) me recuerda a él, porque es súper jod***, súper de reír. Por eso me junto con él, porque era muy similar a él", confesó la bailarina.

Gabriela Herrera y el conmovedor mensaje a su hermano

En julio de 2025, Gabriela Herrera compartió con el mundo la dolorosa pérdida de su hermano Ítalo Herrera tras un accidente vehicular. A través de sus redes, la ex 'Reina del Show' compartió una serie de imágenes del recuerdo y compartió un emotivo mensaje.

"La vida nos enseña amar pero no nos enseña a despedirnos de los que amamos (...) duele mucho mi príncipe, mi rey, mi hijo, mi amor así te decía y pensar de como voy hacer de aquí para adelante sin ti, pero lo único que te puedo decir es que eres el amor de mi vida te amo con todo el alma", escribió en sus redes.

En conclusión, Gabriela Herrera sigue llevando consigo el recuerdo de su hermano y, a través de su participación en 'La Granja VIP', abrió su corazón, compartiendo con los espectadores un momento profundamente íntimo y emotivo que refleja su proceso de duelo.