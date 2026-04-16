Greyssi Ortega revela que su cuñada Allison Pastor la dejó de seguir en redes: "Nadie se puede meter..."

Greyssi Ortega volvió a los titulares tras un nuevo enfrentamiento con su expareja Ítalo Villaseca, a quien le exigió el divorcio para poder avanzar con sus planes de boda junto a Randol Pastor. En medio de este proceso, surgieron rumores de una posible pelea con Allison Pastor, su cuñada, por lo que la colombiana decidió pronunciarse para aclarar la situación.

Greyssi Ortega distanciada de su cuñada Allison Pastor

Greyssi Ortega y Randol Pastor estuvieron como invitados en el programa 'Q' Bochinche', donde hablaron sobre distintos aspectos de su vida personal, como el proceso de divorcio que la colombiana mantiene con Ítalo Villaseca, el cual estaría próximo a resolverse, además de sus planes de boda.

Sin embargo, la conversación dio un giro cuando el conductor Samuel Suárez consultó directamente a Randol si existía algún conflicto con su hermana Allison Pastor, luego de que se revelara que ella lo había dejado de seguir en redes sociales. La pregunta también apuntó a si estas supuestas diferencias tendrían que ver con la relación que mantiene con Greyssi.

Ante ello, la hermana de Milena Zárate intervino de inmediato para descartar cualquier tipo de enfrentamiento con su cuñada y dejar en claro que no existe problema personal entre ellas.

"Nadie se puede meter en la relación de nadie. Yo nunca me he metido con ella, jamás he tenido un altercado con ella", aseguró.

Sin embargo, Greyssi Ortega terminó reconociendo que Allison Pastor también la dejó de seguir en redes. Ante la insistencia de los conductores, quienes señalaron que posiblemente a la chica reality no le agradaban las polémicas en torno a su hermano, la influencer explicó que el distanciamiento se habría originado tras un enfrentamiento mediático entre Randol e Ítalo Villaseca.

"Capaz no le gusta (...) Ella me deja de seguir el día que tú subiste el bochinche entre Ítalo y Randol. Nos dejó de seguir a los dos. Yo no le dije que se peleara. No nos dijo nada, nos dejó de seguirnos", confesó Ortega.

Greyssi Ortega revela cómo se lleva con Allison Pastor

Ante las especulaciones de que Allison Pastor no estaría de acuerdo con su relación, Greyssi Ortega dejó en claro que la única persona que debe tomar decisiones es su pareja, Randol Pastor.

"La única persona que debe decidir si soy buena para él o no es Randol y si él dice que no más, queda ahí. Yo también me sé valorar. Soy una mujer con valores y virtudes. Si la hermana está incómoda y le da consejos, genial, él me lo va a tener que decir", comentó.

Asimismo, la colombiana aseguró que siempre mantuvo una relación cordial tanto con su cuñada Allison como con su esposo, el actor Erick Elera, destacando el respeto que existe entre todos.

"Ellos pueden tener una percepción de mí y yo de ellos también, cada quien. Erick me cae súper bien, es o era mi amigo, un hombre caballeroso, y ella una chica muy trabajadora, buena mamá e hija. Pero hasta ahí, no vivo con ella", respondió.

En conclusión, Greyssi Ortega reconoció el distanciamiento con Allison Pastor, evidenciado tras el hecho de que ambas dejaron de seguirse en redes sociales, en medio de las especulaciones sobre su relación con Randol Pastor.