Youna emociona al revelar alentadora mejora en su lucha contra el cáncer: "Hoy decidí retomar mi vida"

Youna emocionó a sus seguidores al revelar que su tratamiento contra el cáncer está teniendo buenos resultados. El influencer compartió este momento a través de redes sociales y mostró que, pese a todo, sigue luchando.

Youna cuenta mejoría en su salud

Youna conmovió a sus seguidores al revelar que su tratamiento contra el cáncer está dando resultados positivos. El influencer decidió abrir su corazón y compartir este momento, demostrando que sigue firme en su lucha.

A través de sus redes sociales, el barbero contó que acudió a una cita médica y recibió noticias que lo llenaron de esperanza. Sus palabras rápidamente generaron apoyo. Youna explicó que fue a ver a su especialista y los resultados lo sorprendieron para bien. El avance en su salud ha sido clave para recuperar el ánimo.

"Ayer fue mi cita con el hematólogo. Me dijeron que el tratamiento está yendo superbién. Mi cáncer empezó en 1.4, ahorita está en 0.8 y la meta es llegar a -0.8", contó.

@ameg_pe 22.04.26 | Youna emociona al revelar alentadora mejora en su lucha contra el cáncer. Fuente: Instagram de Youna ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Estas cifras lo motivaron a seguir luchando y a no rendirse. Además, dejó claro que su cuerpo está respondiendo mejor al tratamiento. Con esta mejora, Youna tomó una decisión importante: volver a su rutina poco a poco. El influencer quiere recuperar hábitos que había dejado.

"Así que hoy decidí ir al gimnasio, retomar mi vida, retomar buenos hábitos y llevar una vida sana, dentro de todo. Ha sido muy difícil todo este tiempo estar encerrado en mi cuarto, pero creo que siempre es bueno dar un paso y hoy día es el gran paso que estoy tomando", expresó.

Convierte su proceso en un reto y avanza en su camino

Fiel a su estilo, Youna también le puso un toque de humor a esta nueva etapa. Decidió ver su recuperación como un reto personal. Además, pidió el apoyo de sus seguidores, quienes no han dejado de acompañarlo en este camino.

"Imagínense que me llamen a un reality, voy todo flaco. ¡No puede ser! Hoy comienzo el reto, gente, de la mano de ustedes. Así que a darlo con todo, no más", dijo y habría hecho referencia a la posibilidad de aparecer en "La Granja VIP", donde está Samahara Lobatón, o quizá otro reality.

Además, pidió el apoyo de sus seguidores, quienes no han dejado de acompañarlo en este camino. El influencer también fue sincero al contar que no es fácil retomar el ejercicio después de tanto tiempo.

"Tomar la decisión de ir al gimnasio es super difícil. He estado mucho tiempo sin hacer. Creo que hoy día va a cambiar, es un nuevo comienzo. Espero ser constante en eso. Hoy voy a hacer solamente poco porque tampoco puedo esforzar mi cuerpo de la noche a la mañana", explicó.

Con esto, dejó claro que irá paso a paso, cuidando su salud. Youna aseguró que su proceso va por buen camino y que los resultados lo tienen tranquilo.

"Por el momento vamos bien, vamos en un buen camino. Espero poder llegar a ese -0.8 que dicen los doctores super rápido. Me alegra porque he recuperado demasiado peso. Ya no pierdo peso como al principio. La doctora me felicitó, me dijo que es un gran avance para este proceso. Me siento muy cómodo", contó.

En conclusión, Youna compartió una noticia alentadora sobre su salud y mostró que su tratamiento viene dando resultados positivos. Su testimonio refleja un momento de esperanza en medio de un proceso difícil. Mientras continúa con su recuperación, sigue recibiendo el apoyo de sus seguidores y avanzando paso a paso.