Samahara Lobatón sorprende al afirmar que Melissa Klug no tiene escándalos en TV: "Es súper correcta"

La participación de Melissa Klug en 'La Granja VIP' generó diversas reacciones. Ante ello, Samahara Lobatón se mostró tranquila con su eliminación, al considerar que así se evita que su imagen pública, que califica como "correcta", se vea afectada por la exposición del reality.

Samahara Lobatón dice que su madre no tiene escándalos

Semanas atrás, Melissa Klug quedó fuera del reality luego de no contar con el apoyo del público. Tras ello, Samahara Lobatón abordó el tema junto a su equipo 'Las Víboras', conformado por Pati Lorena, Shirley Arica y Pablo Heredia. Durante la conversación, la influencer señaló que asumió con calma la salida de su madre, al considerar que extrañaba a su hija menor y que estaría mejor fuera del programa.

Según Samahara, la permanencia de Melissa Klug en el programa podría haber afectado su imagen pública. En su opinión, la exposición en 'La Granja VIP' implicaba un riesgo innecesario para su reputación, la cual, aseguró, no está vinculada a escándalos en televisión.

"No quería que mi mamá se exponga de una manera mala porque mi mamá es súper correcta. Su imagen televisiva es correcta, no tiene escándalos, es correcta no quería que se manchara por este reality", mencionó Lobatón.

Las declaraciones de la influencer no pasaron desapercibidas y generaron una rápida reacción en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron su postura.

"Ella vive una realidad distinta", "¡Qué buen chiste!", "Esto ya es preocupante" y "La nueva narradora de cuentos", fueron algunos de los comentarios que circularon tras sus afirmaciones.

Samahara Lobatón quiere irse de 'La Granja VIP'

Samahara Lobatón sorprendió al revelar que ya no desea continuar en 'La Granja VIP'. La influencer expresó que su principal preocupación son sus hijos, quienes quedaron al cuidado de su hermana menor, Melissa Lobatón.

"Ya me quiero ir a mi casa, arrepentida de no estar allá. Ya me quiero largar ya. La plata la hago aquí o afuera, ya no quiero", dijo muy conmovida a 'Cri Cri'.

De esta manera, Samahara dejó en evidencia que atraviesa un momento emocional difícil debido a la distancia con sus hijos, a quienes había visto recientemente cuando salió a votar. Cabe recordar que su madre, Melissa Klug, también fue eliminada del reality, lo que redujo su contención familiar dentro del programa.

En conclusión, Samahara Lobatón respaldó la salida de Melissa Klug de 'La Granja VIP', al considerar que era lo mejor para evitar una sobreexposición mediática y reafirmando que su madre no tiene escándalos en televisión.