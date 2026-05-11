Onelia Molina es cuestionada por video con Kevin Díaz y hace demostración en vivo: ¿Se puso nerviosa?

Onelia Molina y Kevin Díaz sorprendieron tras la difusión de un video de entrenamiento que no pasó desapercibido. En las imágenes, ambos aparecen realizando un ejercicio bastante cercano, donde la modelo arequipeña entrelaza sus piernas alrededor del cuerpo del venezolano mientras él hace sentadillas. Tras esto, fueron consultados por el clip en "Esto es Guerra" y terminaron recreando el momento.

Onelia Molina hace curioso ejercicio con Kevin Díaz

Onelia Molina y Kevin Díaz volvieron a llamar la atención en "Esto es Guerra". Esta vez, ambos fueron cuestionados por un video que publicaron en redes sociales, donde aparecen realizando un llamativo ejercicio durante su entrenamiento.

En las imágenes, la modelo arequipeña se sujeta del cuerpo del venezolano y entrelaza sus piernas alrededor de él para hacer una rutina de fuerza. El clip rápidamente despertó comentarios entre los seguidores, sobre todo porque ambos han sido vinculados en más de una ocasión por su cercana amistad.

Durante el programa en vivo, Mathías Brivio le preguntó directamente a Onelia por qué hicieron ese tipo de ejercicio. Katia Palma también intervino y les lanzó una advertencia a los dos. La conductora señaló que, si luego el público los vincula, no deberían sorprenderse por el tipo de contenido que ellos mismos comparten.

"¿Cuál era la necesidad de ese ejercicio?"; preguntó Mathías. "Después no estén diciendo: 'ay no me funen, no me shippeen, porque no tengo nada con Onelia, no tengo nada con Kevin' y ustedes se están poniendo ahí en la mesa", dijo Katia Palma.

Ante esto, Onelia intentó explicar que el video no era reciente y que formaba parte de una rutina de entrenamiento.

"Es más ese video lo tenemos como hace tres semanas, creo, y no lo subimos como para que no nos sigan molestando y eso. Pero dentro de todo es, o sea en realidad, es nuestro entrenamiento hemos grabado nuestro entrenamiento y esa escena hemos tomado varios videos como de referencia y habían esas tomas y dije: 'Okay, no me molesta hacerlo'", señaló Onelia Molina.

La guerrera aseguró que ese no fue el único ejercicio que hicieron y que el público solo se quedó con la parte más llamativa del entrenamiento. Luego, contó que entrena varias veces a la semana y que su rutina no se limita a ese movimiento.

"Bueno, yo lo hice con Kevin, con mi hermano así también... Hemos hecho 3 mil ejercicios y solo se fijan en ese", dijo Onelia. "(¿Cuántas veces entrenan a la semana?) Dos veces a la semana. Preparación física 2 y gimnasio 3", dijo Onelia.

La modelo insistió en que el ejercicio fue copiado como referencia de otro video y que no tuvo ninguna intención de provocar rumores.

"(¿Entre todos los ejercicios tenían que escoger ese ejercicio?) No, es que son 3 mil ejercicios en toda la rutina y ese clip del video que en realidad copiamos era ese y dije, no me molesta hacerlo", dijo la arequipeña.

Pese a sus explicaciones, sus compañeros no dejaron pasar la oportunidad y pidieron que Onelia y Kevin hicieran una demostración en vivo. La modelo se mostró algo nerviosa e incómoda, pero el venezolano aceptó sin problemas.

Sus compañeros los imitan

El momento provocó risas en el set y terminó contagiando a otros competidores, quienes también se animaron a imitar la rutina. El novio de Angie Arizaga cargó a Raúl Carpena, Leandro Cabello a Katia Palma y Gino Assereto hizo lo mismo con Mathías Brivio.

La producción incluso apostó dados extras para que Pancho Rodríguez y Rosángela Espinoza hicieran el ejercicio. Al inicio, la popular 'Chica Selfie' se negó y hasta intentó escapar, asegurando que no le gustaban las energías del chileno.

Sin embargo, sus compañeros la animaron y finalmente aceptó. Rosángela y Pancho realizaron tres sentadillas juntos, cerrando el divertido momento que nació por el comentado video de Onelia y Kevin.

En conclusión, Onelia Molina y Kevin Díaz volvieron a generar comentarios tras compartir un video de entrenamiento bastante cercano. Aunque la modelo aclaró que solo se trataba de una rutina física y que no buscaban alimentar rumores, el momento terminó siendo recreado en vivo en "Esto es Guerra". La escena provocó risas entre sus compañeros y que los imitaran.