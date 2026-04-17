Laura Spoya estalla por sus hijos y su 'saliente': "No voy a permitir que me desacrediten como mamá"

Laura Spoya decidió contestar todo a las críticas que viene recibiendo por su vida personal, su vínculo con Sebastián Gálvez y, sobre todo, por su rol como madre. La conductora no dudó en poner límites y dejó claro que hay temas con los que no se juega.

Laura Spoya responde fuerte por sus hijos y su 'saliente'

Laura Spoya salió con todo para responder a las críticas que viene recibiendo por su vida personal y su rol como madre. La conductora fue clara: hay cosas que no piensa tolerar, sobre todo cuando se trata de sus hijos.

En medio del ruido mediático por su relación con Sebastián Gálvez, Laura decidió hablar fuerte y poner las cosas en su sitio en su podcast "La Manada". Según contó, lo que más le dolió no fueron los comentarios sobre su vida amorosa, sino los que ponían en duda su papel como mamá.

Todo empezó cuando la exMiss Perú recibió un mensaje en vivo en su podcast pidiéndole que no hablara de sus hijos. Esto no le gustó para nada. Luego, sin filtros, defendió su forma de criar a sus pequeños y dejó claro fue que no piensa permitir que nadie la cuestione en ese aspecto.

"Y ahí hay un mensaje que me pusieron: 'Laura, no hables de hijos'. Y sí, hablo de hijos porque de verdad que en estos últimos días... A mis hijos los cuido un cu** y cumplo con absolutamente todas las responsabilidades que tengo como madre y siempre lo he hecho. Si hay algo que de verdad nunca voy a permitir es que alguien me quiera desacreditar como mamá, así sea mi exmarido", dijo.

Laura también abrió su corazón y habló del esfuerzo que ha hecho por su familia, sobre todo después de su separación. Incluso contó que no le importa sacrificarse con tal de que a sus hijos no les falte nada.

"Cuando uno quiere poner en tela de juicio si soy buena madre o no, eso sí me jod*. Desde que llegué a este país en 2023 nuevamente, he trabajado incansablemente para que mis hijos nunca les falte nada, nunca... Puedo comer arroz con huevo, pero mis hijos siempre van a tener un plato de comida sobre la mesa. Así pierda todas mis marcas y tenga que salir a vender sanguchitos", expresó.

Sobre su vida sentimental y en medio de sus salidas con Sebastián Gálvez, Laura también fue clara. Dijo que está en todo su derecho de salir con alguien, ya que está separada. Eso sí, dejó en claro que no mezcla su vida amorosa con sus hijos.

"Dígame lo que sea... pero mi vida personal y con quien yo salga o con quien deje de salir o salga 1, 2 o 3 veces, creo que es mi derecho como una persona separada. Y yo ya veré el momento o veré la persona correcta, a la cual tenga que en algún momento presentarle a mis hijos. No ha llegado hasta ahora la persona, porque los cuido mucho al respecto", afirmó.

Le pide a Brian Rullan que no declare a la prensa sobre ella

Otro momento que llamó la atención fue cuando Laura se dirigió directamente a su expareja Brian Rullan y le pidió que deje de hablar con la prensa. La exMiss Perú aseguró que ya conversó con el padre de sus hijos, ya que considera que sus declaraciones complican aún más su situación mediática.

"Sí le he pedido a él que no declare, porque eso daña y me jod* más mediáticamente, que al final es el sustento de mi casa y eso sí me jod*. Yo me quedo bien calladita y Brian sí sale a hablar y declara a todos los medios", señaló.

Luego, lo reiteró de forma pública. Según explicó, cada declaración hace que el tema crezca más y la afecte directamente. Remarcó que ella no ha recurrido a indirectas ni pretende hacerlo.

"Así que aquí públicamente lo voy a pedir: 'Por favor, no declares", porque es insólito y es molesto. Si yo ya estoy metida en un drama mediático, eso lo alimenta más. Sobre todo con indirectas, que es algo que nunca voy a hacer. Si yo quiero mandar algo, lo voy a mandar bien directo. Ni tampoco me voy a hacer la pobrecita, en algún momento, créanme que no. No diré más", concluyó.

En conclusión, Laura Spoya dejó claro que no piensa quedarse callada cuando se trata de sus hijos. Defendió su rol como madre, su derecho a rehacer su vida y pidió respeto en medio de la polémica. Para ella, lo más importante es su familia, y no permitirá que nadie ponga eso en duda.