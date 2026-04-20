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¡Se cansó del encierro!

Samahara Lobatón quiere irse de "La Granja VIP": "Me quiero largar, plata hago aquí o afuera"

Samahara Lobatón confesó que ya no quiere seguir en "La Granja VIP" por lo mucho que extraña a sus hijos. El premio ya no sería suficiente para seguir soportando la distancia de sus pequeños.

Samahara Lobatón quiere abandonar "La Granja VIP".
Samahara Lobatón quiere abandonar "La Granja VIP". (Composición Karibeña)
20/04/2026

Samahara Lobatón impactó al revelar, sin filtros, que quiere dejar el reality "La Granja VIP". La hija de Melissa Klug dejó ver su lado más sensible y aseguró que extraña demasiado a sus hijos. Todo ocurrió durante una conversación con su compañero 'Cri Cri', donde la influencer se confesó.

Samahara Lobatón quiere dejar "La Granja VIP"

Samahara Lobatón sorprendió al confesar que ya no quiere seguir en "La Granja VIP". La hija de Melissa Klug no pudo más y, frente a cámaras, dejó en claro que su prioridad son sus hijos. Todo pasó durante una conversación con su compañero 'Cri Cri'. Ahí, la influencer se sinceró y mostró su lado más vulnerable.

"Ya me quiero ir a mi casa, arrepentida de no estar allá. Ya me quiero largar ya. La plata la hago aquí o afuera, ya no quiero", dijo visiblemente afectada.

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Samahara explicó que estar lejos de sus pequeños le está afectando mucho. Recordemos que hace poco fue mamá, por lo que este momento es aún más sensible para ella. Además, contó que sus hijos están al cuidado de su hermana menor, lo que le genera preocupación constante.

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"Estoy con todos los sentimientos revueltos", confesó, dejando claro que no la está pasando nada bien. "Qué ch** hago aquí encerrada, mis hijos con Melissita", soltó sin filtros.

El dinero ya no importa

Aunque el reality ofrece un premio grande, Samahara dejó claro que eso ya no es su motivación. Para ella, su tranquilidad vale más que cualquier monto. Su comentario llamó la atención, ya que no todos los participantes tienen la misma postura.

"La plata la hago aquí o afuera", afirmó Samahara Lobatón, marcando distancia con el objetivo principal del programa.

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En medio de su desahogo, la influencer también lanzó duras palabras contra Bryan Torres, padre de sus hijos. Samahara cuestionó su presencia como papá mientras ella está dentro del reality. 'Cri Cri' incluso le pidió que se calmara.

"Y encima la otra bas**** si estará yendo, por él fuera, estaría de viaje todos los días para no estar con sus hijos", dijo con evidente molestia.

Todo este episodio muestra que Samahara está viviendo días complicados. El encierro, la maternidad reciente y los problemas personales parecen haberla desbordado. En redes sociales, muchos seguidores han mostrado apoyo, entendiendo que no es fácil estar lejos de los hijos.

Hasta ahora, la producción no ha confirmado si Samahara dejará el programa. Sin embargo, sus declaraciones han encendido las alarmas. Muchos ya se preguntan si tomará la decisión de abandonar la competencia en los próximos días.

En conclusión, Samahara Lobatón atraviesa un momento emocional complicado dentro de "La Granja VIP", donde el encierro y la distancia de sus hijos han pesado más que la competencia. Sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de una salida, aunque aún no hay nada confirmado. Por ahora, su permanencia en el reality queda en duda mientras el público sigue atento a su decisión.

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