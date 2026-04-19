Tula Rodríguez se conmueve con trabajadora del hogar tras partida de su hija al extranjero: "Se puso sensible"

Tula Rodríguez regresó a Perú tras vivir una emotiva despedida de su hija Valentina, quien se quedó en Estados Unidos para iniciar sus estudios universitarios. Ya en casa, la actriz compartió un momento de nostalgia con su trabajadora del hogar. ¿Qué pasó?

Tula Rodríguez y su trabajadora del hogar se emocionan por partida de la joven

Tula Rodríguez compartió en sus redes sociales imágenes de su regreso a casa tras despedir a su hija Valentina, quien inició sus estudios universitarios en Estados Unidos. En el registro, la conductora mostró que ingresó directamente a la habitación de la joven, donde solo encontró sus objetos personales, dejando en evidencia su ausencia y generando un evidente momento de tristeza.

"Llegando a Perú entré al cuarto de Vale y María también se puso sensible", dijo la presentadora al mostrar a su trabajadora del hogar, quien no pudo evitar sollozar.

María, la trabajadora del hogar que acompaña a Tula Rodríguez desde hace varios años, se mostró conmovida por la ausencia de Valentina. La conductora, por su parte, contó lo que le dijo al ver la habitación vacía.

"María me ha dicho: 'Señora, entre al cuarto de Vale...' Este cuarto se va a quedar intacto, igual ella en sus vacaciones va a venir acá", expresó visiblemente emocionada.

En medio de la emoción del momento, Tula Rodríguez trató de mantenerse tranquila y valoró la decisión de su hija de continuar sus estudios en el extranjero. Asimismo, le dedicó un mensaje lleno de cariño y respaldo, destacando su felicidad por los logros de la joven.

"Ya Mari, tranquila que ella está cumpliendo sus sueños. Valichi, no importa mi amor, acá vamos a estar felices porque tú estás feliz, nosotros, la familia entera. Aquí no hay tristeza, tan solo hay alegría por tus logros. Te amamos", expresó, abrazando cálidamente a María.

Tula Rodríguez compartió imágenes del cuarto de su hija.

Tula Rodríguez dejó a su hija en Nueva York

Días atrás, Tula Rodríguez compartió un video donde acompañó a su hija Valentina a su universidad en Nueva York, registrando sus últimos momentos juntas antes de la separación. En el clip, la conductora expresó su orgullo y emoción por esta nueva etapa, mientras ambas recorren el campus y se despiden entre abrazos y palabras de cariño.

"No tengo palabras para describir este momento, solo puedo decir que estoy feliz y orgullosa por este nuevo paso de mi Vale. Te amo y todo va a estar bien. Estaremos separadas por la distancia, pero unidas por un mismo sentimiento. Te amo hasta el infinito allá", escribió en su publicación.

En conclusión, Tula Rodríguez vivió un momento cargado de nostalgia tras la partida de su hija Valentina Carmona al extranjero, situación que también sensibilizó a su trabajadora del hogar, con quien compartió escenas de apoyo. La distancia de la joven marcó un proceso emocional en el entorno familiar, reflejado en el cariño y la unión que ambas mostraron frente a esta nueva etapa.