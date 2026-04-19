Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sorprenden al besarse durante concierto en Nueva York: "Hay lugares que..."

Stephanie Cayo volvió al centro de la atención tras protagonizar un momento junto a Alejandro Sanz en un concierto en Nueva York. La pareja se mostró más cercana que nunca, compartiendo escenario y gestos de complicidad que no pasaron desapercibidos.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz derrochan complicidad en concierto

Durante la presentación del artista en la ciudad de Nueva York, el público fue testigo de uno de los momentos más comentados de la noche. En medio de la interpretación del tema 'Hoy no me siento bien', Alejandro Sanz invitó a Stephanie Cayo a subir al escenario, generando una inmediata reacción de entusiasmo entre los asistentes.

Una vez en el escenario, la química entre ambos fue evidente. La actriz y el cantante bailaron con naturalidad y se mostraron atentos, en medio de una atmósfera íntima. El momento culminó con un beso que desató aplausos del público.

Este episodio confirma el cambio en la dinámica de la pareja, que pasó de un perfil bajo a compartir abiertamente su relación. Stephanie Cayo incluso ha señalado que es un vínculo que desea "cuidar muchísimo", destacando lo especial que es para ella.

Por su parte, Alejandro Sanz también decidió inmortalizar este momento a través de sus redes sociales. En una publicación en Instagram, el artista acompañó imágenes del concierto con una reflexión personal sobre lo vivido en Brooklyn.

"Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia. Brooklyn es de los segundos. Aquí las calles no te miran, te atraviesan, y en ese cruce extraño, uno entiende que los sueños no duermen, solo cambian de escenario", escribió.

Sus palabras reflejan no solo la conexión con el público, sino también el momento emocional que atraviesa en su vida personal y profesional.

Stephanie Cayo aparece con anillo al lado de Alejandro Sanz

Semanas antes de este concierto, Stephanie Cayo ya había generado titulares tras celebrar su cumpleaños número 38 en compañía del cantante español. Sin embargo, más allá de la celebración, lo que realmente llamó la atención fue un detalle que no pasó desapercibido: un anillo que lucía en su mano.

Las imágenes se viralizaron rápido en redes sociales. Stephanie apareció sonriente, abrazada del cantante español y mostrando un accesorio que muchos no pasaron por alto. Desde ese momento, los rumores empezaron: ¿se trata de un anillo de compromiso?

Todo indica que la pareja ya no se esconde y vive su romance con más libertad. Incluso, el propio Alejandro Sanz dejó un mensaje que emocionó a todos: "Feliz cumpleaños, Limeña".

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente si existe un compromiso. No obstante, las constantes apariciones públicas y las muestras de afecto han sido suficientes para que el tema continúe generando titulares y comentarios en redes sociales.

En conclusión, las recientes apariciones de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz confirman que su relación atraviesa una etapa de mayor exposición y cercanía. Desde su romántico momento en el escenario hasta los detalles que han despertado rumores, ambos han dejado claro que viven su historia con intensidad.