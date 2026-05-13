Andrés Wiese revela que padece misterioso mal en las manos y pide apoyo: "Sigo sin diagnóstico"

Andrés Wiese generó preocupación entre sus seguidores luego de mostrar las complicaciones que viene sufriendo en sus manos. El actor peruano, recordado por su participación en 'Al fondo hay sitio', confesó que lleva años lidiando con este problema.

Andrés Wiese preocupa por extraño mal en las manos

Andrés Wiese preocupó a sus seguidores tras publicar un video en redes sociales donde evidenció los fuertes calambres que padece en las manos desde hace varios años. El actor contó que los episodios le generan intenso dolor y que, pese al tiempo transcurrido, aún desconoce cuál es el origen del problema.

"Llevo años con estos calambres en las manos. Duelen mucho y hasta hoy no encuentro un diagnóstico", escribió en su video.

Además, el recordado 'Ricolás' explicó que ha recurrido a distintos especialistas y realizado diversos estudios médicos sin obtener resultados. Ante ello, decidió acudir a sus seguidores para pedir recomendaciones o información que pueda orientarlo.

"Llevo años buscando una respuesta para estos episodios en las manos. He pasado por neurólogos, clínica del sueño, electromiografía y distintos descartes, pero hasta hoy sigo sin diagnóstico. Si alguien sabe de algún caso parecido, especialista o cualquier dato que pueda ayudar, se agradece", expresó el actor peruano.

Tras la publicación, cientos de seguidores del intérprete comenzaron a enviarle posibles explicaciones y recomendaciones de especialistas. Además, muchos usuarios le expresaron mensajes de apoyo y resaltaron su decisión de visibilizar públicamente el problema que viene enfrentando.

@andreswieser Llevo años buscando una respuesta para estos episodios en las manos. He pasado por neurólogos, clínica del sueño, electromiografía y distintos descartes, pero hasta hoy sigo sin diagnóstico. Si alguien sabe de algún caso parecido, especialista o cualquier dato que pueda ayudar, se agradece 🙏 ♬ sonido original - Andrés Wiese

Andrés Wiese agradece a sus fans por el apoyo

Por su parte, Andrés Wiese reapareció en redes sociales para agradecer la preocupación de sus seguidores y detallar los tratamientos y estudios médicos a los que se ha sometido durante estos años en busca de una respuesta.

"Muchas gracias a todas las personas que me están escribiendo y tratando de ayudar. Sí, ya me han visto neurólogos, probé con acupuntura, he ido a clínica del sueño y me he hecho varios estudios estos años, incluida la electromiografía un par de veces para descartar Parkinson y otras cosas neurológicas. También tomo magnesio y trato de reponer electrolitos regularmente", comentó el actor.

Asimismo, el recordado integrante de 'Al fondo hay sitio' explicó que, pese a las evaluaciones médicas, todavía no logra identificar qué provoca los intensos episodios de calambres que afectan sus manos.

"Hasta ahora, uno de los diagnósticos que me han dado es síndrome de calambres y fasciculaciones benignas, aunque sigo tratando de entender qué los desencadena", añadió.

En conclusión, Andrés Wiese continúa buscando respuestas para el extraño problema de salud que afecta sus manos, mientras recibe el respaldo de sus seguidores y comparte públicamente el difícil proceso que atraviesa desde hace varios años.