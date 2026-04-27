Darinka Ramírez celebra el primer mes de su segunda hija en momento familiar: "Amor infinito"

La joven Darinka Ramírez saltó a la farándula por su relación pasada con el exfutbolista Jefferson Farfán, la hija que tuvieron juntos y los líos legales por su mantención. Después, la influencer conoció a su nueva pareja con quien formó una familia y celebraron juntos su primer mes de su pequeña.

Darinka Ramírez y su familia

La expareja de Jefferson Farfán, la influencer Darinka Ramírez, celebró el primer mes de su segunda hija. La joven compartió algunas fotografías y videos junto a su pareja en su Instagram, su recién nacida y su hija mayor contando con miles de reacciones.

"1 mes de amor infinito contigo, Alaia", compartió la ex de la 'Foquita' en sus redes sociales.

Lo que llamó la atención fue el gran amor que la familia desbordaba, pero también el cariño que parece tener la hija de Jefferson Farfán hacia la nueva pareja de Ramírez, ya que la niña lo abrazaba con mucha energía.

Los seguidores comentan

Los seguidores de la influencer resaltaron el gran amor que muestran como familia y cómo la van construyendo. La gran mayoría fueron comentarios positivos para la pareja, resaltando el cariño de la hija mayor con la pareja de Darinka.

"Qué bonita la nena como abraza a la pareja de la Mami, se ve que hay mucho cariño", "Bella foto, cuando alguien llena el corazón de tanto amor se nota", "Demuestran mucho amor... Dios bendiga siempre su hogar", "Que hermosa familia estas construyendo", fueron los comentarios positivos hacia la joven.

Aún así, hubo uno que otro comentario donde señalaron que la joven hizo a propósito que su actual pareja cargue a la hija de Jefferson Farfán para molestarlo con su cercanía, pero Darinka no dudó en responderle y que anda empaña su felicidad.

"Señora tengo una cesárea y no puedo cargar a mi hija mayor, no tengo porque mostrarle al otro señor lo que no hace. Yo soy feliz con mi familia y mi enfoque es hacia adentro , no a personas que no tienen nada que ver en nuestra felicidad", respondió la influencer con mucha energía y seguridad.

De esta manera, Darinka Ramírez minimiza los comentarios que tratan de empañar su felicidad al relacionarla con su expareja Jefferson Farfán. La joven está formando su familia con su actual pareja, su hija mayor y su segunda pequeña, donde por redes compartieron fotos de la celebración de su primer mes de su recién nacida donde derrochan amor juntos.