Gian Piero Díaz sobre la infidelidad de Mario Irivarren a Onelia: "Lo quiero, pero le falta madurar"

El ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina con mujeres en yate aún no acaba de ser tema en la farándula. Es así como el presentador Gian Piero Díaz dio su opinión sobre los hombres infieles, pero al hablar de la 'calavera coqueta' señaló que espera pueda reaccionar pronto.

Gian Piero Díaz contra Mario Irivarren

El presentador Gian Piero Díaz se hizo conocido por ser el conductor del programa reality 'Combate' y después en 'EEG', donde conoció de cerca a Mario Irivarren, Said Palao, Alejandra Baigorria y más chicos realitys. Durante un evento, le consultaron sobre las recientes polémicas que envuelven sobre el fin de relaciones amorosas y matrimonios.

"El que comienza siendo infiel, va terminar siendo infiel, eso no va a cambiar nunca. Hay que saber qué es importante en la vida, darle valor a las cosas que realmente se lo merecen, las cosas bonitas se cuidan", expresó.

Luego, cuando es consultado sobre la polémica de Mario Irivarren y Onelia Molina señaló que por más que tenga un cariño por el exchico reality, sabe que le falta madurar aún. Espera que pronto pueda hacerlo y se dará cuenta de sus errores y se mostrará arrepentido.

"Con lo que quiero, le falta madurar. Yo creo que en algún momento, ojalá que pronto se de cuenta, va tener que sentar cabeza y cuando quiera hacerlo, se va acordar que tuvo una chica que valía la pena frenar un poquito antes. Creo que todos en algún momento nos arrepentimos de algunas cosas", agregó.

Sobre el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao

Durante la entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Gian Piero Díaz también fue consultado sobre las acciones de Alejandra Baigorria de perdonar a Said Palao. Así mismo, comenta que la empresaria tiene las cosas claras y si decide avanzar a pesar de todo, ella lo hará.

"Yo siento que Ale tiene planificada su vida y no va dejar que nadie ni nada se lo impida. En ese camino creo que el perdón en una situación como la que vimos es parte de seguir avanzando. Espero que Said haya entendido que no se puede ir a un yate con chicas", señaló.

De esta manera, el presentador Gian Piero Díaz comentó sobre la reciente polémica de los chicos realitys Mario Irivarren y Said Palao, donde espera que maduren para así evitar cometer más errores y darse cuenta de lo que han perdido o pueden perder.