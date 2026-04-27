Novia de Diego Chávarri toma radical decisión en redes tras polémica con Gabriela Herrera: "No quiero sacarle provecho"

Diego Chávarri y Gabriela Herrera han llamado la atención por su cercanía en el reality 'La Granja VIP', pese a que el exfutbolista mantiene una relación. En medio de la polémica, Thalía Bentin, su pareja, tomó una decisión en sus redes sociales que no pasó desapercibida.

Novia de Diego Chávarri vuelve a pronunciarse tras polémica

Thalía Bentin, quien no pertenece al medio de la farándula, captó la atención pública tras la exposición de su relación con Diego Chávarri en el reality de convivencia. Todo ocurrió luego de que el exfutbolista fuera visto junto a Gabriela Herrera y ambos admitieran sentirse atraídos mutuamente.

Pese a la exposición mediática, la pareja del exfutbolista decidió no volver a referirse al tema y alejarse por completo de la polémica. Una de las medidas que más llamó la atención fue poner su cuenta de Instagram en privado, a pesar de haber superado los 20 mil seguidores. Además, eliminó uno por uno a sus seguidores, generando sorpresa en redes sociales.

Sobre esta acción, el periodista Samuel Suárez comentó en su podcast 'Q' Bochinche!' que, tras hablar directamente con Thalía Bentin, pudo conocer que su decisión estaría vinculada a su intención de proteger su vida personal y familiar, ya que actualmente su trabajo es el principal sustento de su hija y su hogar.

"Ella tiene un trabajo, donde podría estar metiéndose en problemas al tener toda la exposición que ella, por el amor que tiene hacia Chávarri, ya ha hecho", señaló el periodista.

Asimismo, Suárez indicó que la novia de Diego Chávarri habría dejado clara su postura frente a la atención mediática generada, asegurando que no busca ningún beneficio a raíz de la situación.

"No quiero sacarle ningún provecho a esto", habría escrito Bentin, según lo comentado en el espacio.

Thalía Bentin decidió terminar relación con Diego Chávarri

Diego Chávarri y Gabriela Herrera causaron conmoción en 'La Granja VIP' tras confesar que sentían atracción mutua. La situación fue seguida por Thalía Bentin a través de la transmisión 24/7, lo que la llevó a dar por terminada la relación al considerar una falta de respeto lo ocurrido en pantalla.

A través de Instarándula, la pareja de Chávarri también se pronunció señalando que la situación no solo la afectaba a ella, sino también a su entorno cercano.

"Espero que seas mi voz el día de hoy, no voy a declararle a nadie más... Estoy enterada de todo y espero que los expongan en vivo a nivel nacional, porque lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación, del rol que asumió él al mudarse conmigo y con mi hija, con quien me tocará la mejor manera de explicarle todo esto y sin romperle el corazón", expresó, según leyó Samuel.

Con estas decisiones, Thalía Bentin se mantiene firme en su intención de alejarse del foco mediático y priorizar su tranquilidad, en medio del interés que sigue generando la relación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera dentro del reality.