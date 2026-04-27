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Shirley Arica aclara supuesto romance con hombre casado en reality: "Se divorció para estar conmigo"

Shirley Arica explicó cómo fue su vínculo con Arturo Longton y negó cualquier relación sentimental en medio de su matrimonio.

Shirley Arica fue relacionada con Arturo Longton durante su paso en Tierra Brava.
Shirley Arica fue relacionada con Arturo Longton durante su paso en Tierra Brava. (Composición Karibeña)
27/04/2026

Shirley Arica se pronunció luego de que una avioneta dejara caer información del exterior en 'La Granja VIP', donde se le vinculaba con un hombre casado. El mensaje generó revuelo inmediato dentro del reality, por lo que la chica reality decidió aclarar lo ocurrido y dar su versión de los hechos.

Shirley Arica niega romance con hombre casado 

El conflicto se desató luego de que Gabriela Herrera arremetiera contra Shirley Arica y Samahara Lobatón por llamarla "roba maridos", pese a que ambas también habían estado envueltas en situaciones similares. En ese contexto, una avioneta difundió información que señalaba que la 'Chica realidad' habría tenido un romance con un hombre casado durante su paso por el reality 'Tierra Brava'.

El hombre en cuestión es Arturo Longton, con quien la modelo tuvo una conexión dentro del programa, marcada por constantes coqueteos y gestos. Sin embargo, aclaró que la situación no ocurrió como se viene comentando, pues nunca tuvieron nada hasta que él se divorció.

"Arturo Longton fue un hombre casado que salió a divorciarse para regresar y estar conmigo. Todo está en las redes, lo conocí en el reality y era casado, no podíamos tener nada obviamente, salió del reality y regresó a las dos semanas con los papeles del divorcio", explicó.

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Shirley Arica cuenta cómo inició su vínculo con Arturo Longton

En una conversación más extendida, Shirley Arica contó que, tras salir del reality, volvió a encontrarse con el chileno, quien le confesó que quería estar con ella, poniendo fin a su matrimonio de 13 años. Esta situación, según relató, generó gran repercusión en su país y fue ampliamente comentada en distintos medios.

"Me dijo 'Todo este tiempo me he quedado acá y tengo algo que decirte: ya inicié mis papeles del divorcio, soy un hombre libre y ahora puedo salir contigo'. Yo le dije '¿qué?, ¿en serio te estás divorciando?' Esto ha reventado en todo Chile, me dijo. Su familia es diputada, salió a hablar la mamá, el hermano y la mujer salió a hablar que, bueno, se estaban separando", relató.

De esta manera, la exjusticiera insistió en que no hubo relación mientras él estaba casado y que todo quedó en conversaciones hasta que Arturo Longton inició su proceso de divorcio, momento en el que recién evaluaron conocerse fuera del reality.

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"Entonces yo no me metí en nada, si él ya sale con un papel en trámites del divorcio, no es de un día para otro pero ya estaba solo. De ahí la conductora del programa nos entrevistó y nos dijo: 'Arturo, estás solo, puedes hacer tu vida con Shirley'. Él dijo 'sí, me estoy separando, yo inicié mis papeles del divorcio y que siga su curso; si lo mío con Shirley funciona, en buena hora, y si no, creo que necesito recuperar mi vida, encontrarme a mí mismo, tanto tiempo he estado casado'", concluyó. 

En conclusión, Shirley Arica dejó en claro su postura y buscó despejar las dudas sobre su vínculo con Arturo Longton, insistiendo en que no se involucró con un hombre comprometido. Sin embargo, sus declaraciones generaron debate entre los seguidores del reality, quienes mantienen opiniones divididas sobre cómo se desarrollaron los hechos.

Temas relacionados Arturo Longton La Granja VIP matrimonio relación Shirley Arica

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