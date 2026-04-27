Diego Chávarri revela que encaró a Shirley Arica por supuesta brujería: "Si me estás haciendo algo, ya para"

Diego Chávarri sorprendió al contar que enfrentó directamente a Shirley Arica tras escuchar rumores de una supuesta brujería en su contra. Todo habría empezado por comentarios que se soltaron dentro del reality y que lo dejaron bastante inquieto.

Diego Chávarri conversó con Shirley Arica por supuesta brujería

Diego Chávarri dejó en shock al contar que encaró directamente a Shirley Arica en "La Granja VIP" por una supuesta brujería en su contra. Todo habría empezado por un comentario dentro del reality que lo dejó pensando más de la cuenta.

Según contó, el tema surgió luego de que Gabriela Herrera lanzara una advertencia que no tomó a la ligera, pues mencionó que la 'Chica Realidad' le habría hecho "algo" para tenerlo cerca y evitar que esté con otras personas. Esa frase le dio vueltas en la cabeza y lo llevó a tomar una decisión: hablar cara a cara con Shirley.

"Cuando yo me he ido también a hacerme mi limpia que es normal, a mí me han dicho que la que te cuento (Shirley) me había hecho para todo, para que yo esté ahí, para que no esté con otra, para que no...", reveló. "De verdad, es jodido... Pues ese día que Gabriela tiró la bomba que "tú también cuídate" me quedé con esa huev**", dijo, dejando claro que se quedó preocupado.

Con esa idea en la cabeza, decidió no quedarse con la duda y hablar directamente con ella. El momento se dio cuando estaban tranquilos, haciendo actividades dentro del programa.

"Al día siguiente, que estábamos regando las plantes, le dije: "Mami, escúchame, no lo tomes a mal. Pero si lo que ha dicho Gabriela tiene razón, yo no te estoy haciendo nada malo. Ya suéltame pe, si lo estás haciendo suéltame... Si me estás haciendo algo, ya para porque yo no te hago nada malo"", contó.

Lo que más le sorprendió fue la reacción de Shirley. Según Diego, ella no negó todo de inmediato, sino que respondió de otra forma. Después de eso, él intentó cerrar el tema y dejar las cosas claras. Le dijo que si no era cierto, mejor dejarlo ahí y no darle más vueltas.

"Su primera respuesta ni siquiera fue 'oe qué hablas' fue 'tú también me has hecho mucho daño'. (Contesté:) 'No sé a qué te refieres, pero si tú estás haciendo algo, ya para. Si no lo estás haciendo normal. Tengo lo que dijo Gabriela'. (Respondió:) '¿Y tú estás creyendo a esa huev**? No te estoy haciendo nada'. (Dije:) 'Perfecto listo, si no estás haciendo vamos a dejarlo ahí, no dije nada'", dijo.

Al final, todo quedó en palabras, pero la conversación no terminó de la mejor manera. Según Diego, ella se fue molesta y la situación quedó tensa entre ambos.

"(Me dijo:) 'Dale'. Se quedó, se fue asada... (¿Pero qué daño?) Seguro dirá que 'si no estás conmigo, no estás con nadie'. Me imagino, puede hacer huev*** hasta para que a mí me vaya mal. ¿Por qué crees que ahorita me mete la huev*** de que '¿pero Thalía está contigo?'? Porque me quiere solo, de repente", comentó.

Aclara que nunca fueron pareja

Por si fuera poco, Diego también aprovechó para aclarar que nunca tuvo una relación amorosa con Shirley, pese a todo lo que se ha dicho. Con esto, buscó poner fin a los rumores y marcar distancia de cualquier vínculo sentimental con ella.

"Yo nunca he estado con ella. (Ella dice que sí) No salíamos... Nunca he ido a comer con ella, nunca he ido al cine con ella, ni salidas... Ibamos a una disco, casi a final, ella me jod**, yo la jod** e íbamos a un after y ahí de repente me quedaba con ella. Siempre lo he dicho: 'Yo nunca he tenido una relación amorosa con ella'", aseguró.

También dejó entrever que los celos podrían estar detrás de todo, sobre todo cuando se enteró que él había coincidido con Gabriela Herrera en un Airbnb. Ella se habría molestado al respecto.

En conclusión, Diego Chávarri sorprendió al revelar que encaró a Shirley Arica por una supuesta brujería en su contra, un tema que ha generado gran polémica. Aunque todo quedó en una conversación tensa y sin pruebas, sus declaraciones han encendido las redes y mantienen el tema en boca de todos.