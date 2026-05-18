Padre de Gabriel Meneses revela cómo salió de cirugía tras accidente en 'EEG': "Estamos más tranquilos"

La salud de Gabriel Meneses generó preocupación entre los seguidores de 'Esto es Guerra' luego de que sufriera una fuerte lesión durante una competencia del reality dejando al exchico reality internado por fracturas en la columna. Días después, su padre, Javier Meneses, confirmó que la operación fue exitosa.

Gabriel Meneses fue operado de la columna tras grave lesión

Previo a la operación, Javier Meneses acompañó a su hijo en la clínica y relató que Gabriel intentó mantener la calma pese al delicado estado de salud que enfrentaba. Incluso, reveló cuál fue la respuesta del actor cuando le preguntó cómo se sentía antes de entrar a sala.

"Voy a salir como nuevo", respondió Gabriel Meneses, según contó su padre.

Sin embargo, Javier reconoció que él sí se encontraba sumamente nervioso mientras esperaba noticias del procedimiento médico. A través de Facebook, el padre del integrante de 'Esto es Guerra' describió la angustia que sintió durante las casi dos horas que duró la cirugía.

"Qué experiencia para más intranquila. A mi menor hijo Gabriel, de 23 años, lo operaron de la columna vertebral por una fractura (rota) en dos, vértebra lumbar L2. ¡Pobre, tan joven, caray, y le pasa esto! A Dios gracias, él estaba muy tranquilo y yo nervioso", expresó.

Horas después, Javier Meneses confirmó que la intervención fue exitosa y aprovechó para agradecer públicamente al especialista encargado de la operación. Además, señaló que ahora el objetivo principal será enfocarse en la recuperación del joven actor.

"Pero a Dios gracias, la operación (2 horas) fue un éxito. Agradecer al Dr. Alberto Salazar, un capo. Así que ya, uffff, más tranquilo y a recuperarse, querido y amado hijo. PD: Gabriel es mi clon", agregó.

Las declaraciones rápidamente generaron mensajes de apoyo hacia Gabriel Meneses en redes sociales, donde seguidores y compañeros del reality le desearon una pronta recuperación tras el fuerte accidente que sufrió en televisión nacional.

Así ocurrió el accidente de Gabriel Meneses en 'Esto es Guerra'

La lesión de Gabriel Meneses ocurrió durante una competencia física en 'Esto es Guerra', cuando el actor se enfrentaba a Raúl Carpena en uno de los juegos del programa. En medio de la prueba, perdió el equilibrio y terminó impactando violentamente contra una estructura metálica ubicada cerca de la piscina del set.

Tras la caída, la producción del reality y el equipo médico ingresaron rápidamente para auxiliar al joven, quien fue trasladado de emergencia a una clínica. Los primeros exámenes confirmaron fracturas en las vértebras lumbares, motivo por el cual los médicos decidieron someterlo a una operación especializada.

Pese al dolor y la preocupación por el diagnóstico, Gabriel Meneses apareció posteriormente desde el centro médico para explicar cómo se encontraba y tranquilizar a sus seguidores.

"Tengo fractura en las vértebras. Me están trayendo los resultados de las resonancias para ver si es fractura en una o en dos. Lo que me tranquiliza es que puedo mover todo", declaró.

Asimismo, el actor recordó cómo vivió el instante exacto del accidente y confesó que el impacto le provocó un fuerte shock físico.

"Al caer me golpeé con mi propia rodilla y como que eso me noqueó un poco. Sentí todo el corrientazo atrás y era un dolor que me dejó en shock. Simplemente estaba concentrado en respirar", relató.

El accidente volvió a abrir el debate sobre el nivel de exigencia física en este tipo de realities de competencia, especialmente luego de que varios participantes sufrieran lesiones durante las temporadas recientes.

En conclusión, pese al complicado momento, la familia de Gabriel Meneses se mostró optimista tras el éxito de la operación y espera su pronta recuperación. Mientras tanto, sus seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo a través de redes sociales.