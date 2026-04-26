Gabriela Herrera encara a Samahara Lobatón por presuntamente 'quitarle' el novio a su prima: "Semejante c..."

'La Granja VIP' vuelve a encender la polémica. Esta vez, Gabriela Herrera se vio envuelta en un nuevo enfrentamiento con Samahara Lobatón luego de recibir información del exterior que generó tensión entre ambas participantes. ¿Qué fue lo que pasó exactamente?

Gabriela Herrera y Samahara Lobatón protagonizan fuerte discusión

Lo que parecía un domingo tranquilo en 'La Granja VIP' cambió por completo con la aparición de una nueva avioneta de apoyo hacia Gabriela Herrera. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando desde el aire también se lanzaron folletos con supuestas noticias del pasado, donde se mencionaba que Samahara Lobatón habría iniciado una relación con Youna pese a ser ex de su 'prima'.

"No era mi prima, no era mi prima y ya lo he contado", respondió Samahara al intentar aclarar la situación tras reingresar a la casa.

Por su parte, la bailarina reaccionó visiblemente alterada debido a las constantes críticas recibidas por parte de Samahara Lobatón y Shirley Arica, especialmente luego de haber sido vinculada con Diego Chávarri.

"Tienen la con*** de decirme algo. Tremenda hos*** para decirme algo. Cuando le quitan a la prima y me dicen a mí", gritó la bailarina.

De inmediato, Samahara Lobatón intentó defenderse acercándose a la modelo en un tenso momento que parecía que casi iba a llegar al enfrentamiento físico, mientras Gabriela continuaba elevando la voz.

"Ella se metió con el papá de mi hija. Yo no le robé el marido a mi amiga que me metió a su casa, tú fuiste quien se involucró en la casa de Mayra", sostuvo Samahara, manteniendo la confrontación.

En medio de la tensión, Mónica Torres y Pamela López intervinieron para separar a Gabriela, quien se mostró muy emocional por los constantes comentarios en su contra. Mientras tanto, Shirley Arica se llevó a Samahara, quien desde el inicio del reality ya había señalado a la bailarina de haberse involucrado con el esposo de una amiga.

¿Samahara Lobatón le robó el novio a su 'prima'?

En marzo de 2025, Melody Cortés apareció en el programa 'Magaly TV: La Firme' para acusar a Samahara Lobatón de ser una persona "sin códigos", al señalarla por supuestamente haberse involucrado con su expareja, Youna.

Melody relató que en ese entonces mantenía una relación cercana con la influencer, a quien consideraba casi como una prima. Según su versión, incluso fue ella quien le presentó a Youna, sin imaginar que tiempo después ambos iniciarían una relación sentimental.

Por su parte, Samahara Lobatón rechazó las acusaciones y aseguró que Youna le habría afirmado que nunca tuvo una relación con la joven. Además, indicó que su incomodidad con ella también se debía por supuestos vínculos con integrantes de su familia, incluido Jefferson Farfán. Estas versiones generaron gran revuelo en la farándula local.

En conclusión, Gabriela Herrera explotó contra Samahara Lobatón porque la venía tildando de "roba maridos", pese a que en el pasado también recibió señalamientos por situaciones similares, lo que terminó reavivando la polémica entre ambas dentro de 'La Granja VIP'.