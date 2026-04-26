Pati Lorena es eliminada de "La Granja VIP Perú" y lanza fuerte mensaje: "Hay varios vagos"

Una nueva jornada de eliminación en La Granja VIP Perú cambió el rumbo del reality y dejó fuera a Pati Lorena. La exproductora no superó la votación frente a Samahara Lobatón y Pamela López, quienes continúan en competencia tras una gala que estuvo marcada por la tensión y las emociones.

Pati Lorena queda fuera del reality tras votación del público

La noche se desarrolló en medio de gran expectativa por conocer quién abandonaría la competencia. Las tres nominadas enfrentaron el veredicto del público en una gala decisiva. Primero, Samahara Lobatón aseguró su permanencia al obtener el respaldo necesario.

Luego, Pamela López también logró salvarse, dejando a Pati Lorena como la participante con menor votación. Antes de que se anunciara el resultado definitivo, López tomó la palabra y dedicó un mensaje a su compañera, resaltando aspectos positivos pese a las diferencias que surgieron durante la convivencia.

"Hay cosas rescatables de ti... una de ellas es que eres trabajadora y te admiro por eso. Dios te bendiga", expresó frente a cámaras.

Con la decisión final ya tomada, Pati Lorena se convirtió en la sexta eliminada del programa. La exproductora no ocultó su emoción al despedirse y aprovechó el momento para agradecer la oportunidad de haber formado parte del reality.

"Primero quiero agradecer a Panamericana Televisión por haber confiado en mí para este reality de convivencia. Agradecer a Dios por darme la oportunidad, a mis casi sesenta años, de estar acá pispireteando en un programa de televisión... Estoy acá por ellas", manifestó, haciendo referencia a su familia y a quienes la apoyaron durante su participación.

Tras su salida de la granja, la exintegrante del programa se trasladó al set principal, donde fue recibida por los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. En ese momento, protagonizó un emotivo reencuentro con Cecilia, pareja de su hijo, con quien se fundió en un abrazo que conmovió al público.

¿Regreso en repechaje? Pati Lorena no descarta volver

Luego de su eliminación, Pati Lorena no dudó en pronunciarse sobre su salida y dejó abierta la posibilidad de regresar al reality a través de un eventual repechaje. En declaraciones posteriores, la exproductora mostró una actitud firme y lanzó comentarios directos sobre algunos de sus excompañeros.

"Ahora que se frieguen por haberme eliminado. Ahí hay varios vagos; no sé por qué me han sacado. ¿Regresar? Lo que Dios quiera, lo que el público decida. Si el público quiere que regrese, yo feliz de regresar", afirmó.

Sus palabras generaron reacciones entre los seguidores del programa, quienes ya especulan sobre un posible retorno en futuras etapas de la competencia. El formato del reality ha permitido en ocasiones anteriores el regreso de participantes eliminados, lo que mantiene abierta la expectativa.

Mientras tanto, Samahara Lobatón y Pamela López continúan en carrera, enfrentando nuevos retos dentro del programa y buscando consolidarse como favoritas del público en las siguientes galas.

En conclusión, la eliminación de Pati Lorena marca un quiebre en La Granja VIP Perú, tanto por su salida como por sus declaraciones. Mientras Samahara Lobatón y Pamela López siguen en competencia, dejó abierta la opción de un regreso que dependerá del público.