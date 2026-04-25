Samahara Lobatón rompe en llanto tras reencuentro con sus hijos en "La Granja VIP": "¡Cómo los extraño!"

Samahara Lobatón reveló entre lágrimas que vivió uno de los momentos más emotivos dentro de "La Granja VIP ", al recibir la visita sorpresa de sus tres pequeños hijos. La influencer se quebró en vivo tras ver a Xianna, Ainara y Asael después de varias semanas sin contacto.

Samahara Lobatón rompe en llanto tras reencontrarse con sus hijos

Samahara Lobatón se emocionó en "La Granja VIP" tras reencontrarse con sus tres pequeños hijos luego de varias semanas de encierro. La participante no pudo aguantar la emoción tras ver entrar a Xianna, Ainara y Asael. Según contó, apenas los tuvo cerca, corrió a abrazarlos. La influencer rompió en llanto frente a cámaras tras narrar el momento.

La producción preparó un espacio especial para este encuentro. Sin embargo, nada pudo preparar a Samahara para la carga emocional del momento. Ella se mostró muy afectada por el tiempo que estuvo lejos de sus hijos.

"Hijita, perdóname", dijo Samahara Lobatón, según contó. La influencer se mostró muy afectada por el tiempo que estuvo lejos de sus hijos. "Mamá, yo te veo todos los días, quiero que ganes", le habría dicho la mayor de sus hijas, Xianna, provocando aún más emoción en el ambiente.

Tras la visita, Samahara se mostró muy sensible. Buscó a sus compañeras para contarles lo que había sentido y no pudo dejar de llorar. En ese momento, recordó con detalle cómo fue el reencuentro, especialmente con su bebé, quien reaccionó de inmediato al verla. Shirley Arica y Pati Lorena estuvieron a su lado, escuchándola y dándole palabras de apoyo en medio de la emoción.

"Me agarraba, cómo debo oler a leche que me buscaba", contó entre lágrimas sobre Asael, dejando ver el fuerte lazo que tiene con sus hijos. "La chiquitita me abrazaba, pero así pegada", soltó aparentemente sobre Ainara. Detalló que le comentó a una de sus hijas: "Hijita, ya voy a salir" y le habría respondido: "Sí, mi papá me ha dicho que falta poquito para que tú llegues".

Ser madre dentro del reality

La influencer también se sinceró sobre lo difícil que ha sido participar en el programa estando lejos de sus hijos. Contó que extraña mucho los momentos del día a día con ellos y que no es nada fácil mantenerse fuerte en esas circunstancias.

Además, explicó cómo se están organizando sus pequeños mientras ella sigue en competencia. Aunque eso le da tranquilidad, no evita que sienta mucha nostalgia por no estar presente en su rutina. Por su parte, Pati Lorena intentó darle ánimos para que continúe en la competencia.

"(¿Quién las trajo?) Mi tía Yanina, que vive en Estados Unidos, acaba de llegar... Ella las tiene en la casa con mi mamá", señaló. "Que Bryan va a ver a los bebés y que habla todos los días con su papá, que está bien y que tiene muchos amigos en el colegio", comentó Samahara.

Por su parte, Pati Lorena intentó darle ánimos para que continúe en la competencia. Además, la influencer también compartió los mensajes que les dice a sus hijos y cómo intenta mantenerse fuerte por ellos.

"Está todo bien. Tienes que ser fuerte, te tienes que quedar. Salgo y las visito con regalo. Les digo: 'Esto te manda tu mamita'", dijo Pati. Luego Samahara añadió: "Hijita, cuando salga yo te prometo que nos vamos a ir de viaje", contó que les dijo. "Les he pedido perdón 200 veces", agregó conmovida.

El momento también tuvo espacio para comentarios más ligeros, pero igual de sinceros. Sin embargo, la emoción fue más fuerte y no pudo contener lo que sentía.

"Hermosos los tres. Vinieron paleta de color, los 3 beige", dijo entre risas. "De verdad, ¡cómo los extraño! Por mí los agarraba y me quedaba con ellos acá (¿Qué harías con ellos acá?) Estresada", confesó.

Este episodio no solo impactó a Samahara, sino también a sus compañeras y a los televidentes. Muchos destacaron lo difícil que es para una madre estar lejos de sus hijos. A pesar de todo, Samahara dejó claro que seguirá adelante, motivada por el amor de sus hijos.

En conclusión, el reencuentro de Samahara Lobatón con sus hijos dejó ver su lado más vulnerable y el fuerte vínculo que mantiene con ellos. A pesar de lo difícil que ha sido estar lejos, la influencer reafirmó que su principal motivación son sus pequeños. Ahora, continúa en la competencia con el corazón dividido, pero con más fuerza para seguir adelante por su familia.