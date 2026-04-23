Samahara Lobatón destruye a Pamela López en reality: "Me pareces una mujer manipuladora"

Durante las semanas pasan en el reality de 'La Granja VIP', las cosas se ponen más tensas entre los participantes. Es así como en la nominación, Samahara Lobatón no dudó en arremeter contra Pamela López afirmando que manipula a Paul Michael.

Samahara contra Pamela López

El pasado miércoles 22 de abril, Pamela López fue la primera en nominar a Samahara Lobatón señalando que no le gusta su timbre de voz. Es así como Samahara Lobatón decide devolverle y nominarla a la ex de Christian Cueva, pero dejando en claro que se debe porque manipula al joven cantante Paul Michael.

"Me pareces una mujer manipuladora, calculadora y tampoco te tolero. No tolero la manipulación que haces sobre Paul Michael y sobre todo te hayas metido con una persona que no te ha hecho absolutamente nada y siempre tengas comentarios pasivos-agresivos hacia él, me refiero a Pablo Heredia", declaró.

En ese sentido, la influencer Lobatón comenta que López tendría comentarios pasivos-agresivos con el argentino Pablo Heredia en más de una ocasión y no le gustaría su forma de ser. Ante esto, Pamela al momento de responder lanza una frase.

"No tengo nada que decir porque lo que 'Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro'", señaló.

@lagranjavipperuoficial Samahara arremete contra Pamela y la llama "hipócrita" 👀🔥 No te lo pierdas en La Granja VIP Perú 📺 Lunes a viernes a las 9:55 p.m. y sábados a las 8:00 p.m. por Panamericana Televisión 🔥 #LaGranjaVIPPerú #PanamericanaTV ♬ sonido original - La Granja VIP Perú

¿López ataca a Pablo Heredia?

Ante la último comentario que hizo Samahara Lobatón dejó en duda el comportamiento de Pamela López, es así como Ethel Pozo le pregunta directamente cuáles serían esos comentarios pasivo-agresivos que diría la novia de Paul Michael.

"Siempre tiene esos comentarios pasivo-agresivos hacia él, no sé si porque Paul estuvo celoso de él, porque a ella le cae mal o porque no sé, pero más habla de ti que de Pablo. Le dijiste que tenía un 'corazón convenido' y mucho más", comenta Samahara en vivo muy segura de sus declaraciones.

En otro momento, Pati Lorena y Shirley Arica también decidieron nominar a la expareja de Christian Cueva para peón por los mismos comentarios como señaló la hija de Melissa Klug, causando tensión entre los participantes. Esto se debe a los últimos problemas que ha tenido la pareja en los últimos días dentro de la convivencia.

De esta manera, Pamela López se encuentra nominada en el programa reality 'La Granja VIP' y podría eliminada. La razón por la cual sus compañeros la han nominado, es por la aparente manipulación que tendría sobre su pareja Paul Michael en los últimos días tras exteriorizar sus conflictos.