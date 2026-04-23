Kevin Díaz admite que le atrae Onelia Molina, pero la manda a la 'friendzone': "La quiero como amiga"

Kevin Díaz habló sin rodeos sobre Onelia Molina y dejó en claro qué tipo de relación tienen. El combatiente venezolano no negó que la modelo le parece atractiva, pero fue firme al decir que solo la ve como una amiga. Sus palabras sorprendieron, sobre todo porque muchos pensaban que entre ellos podía haber algo más.

Kevin Díaz asegura ser confidente de Onelia Molina y la 'friendzonea'

Kevin Díaz decidió hablar claro sobre Onelia Molina y dejó sin piso a quienes pensaban que entre ellos había algo más que amistad. El chico reality reconoció que la modelo le parece atractiva, pero fue firme al marcar distancia. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente encendieron las redes.

Todo ocurrió cuando fue consultado por "América Hoy" sobre lo que realmente siente por Onelia. Lejos de esquivar la pregunta, Kevin respondió con total sinceridad y hasta la llenó de elogios.

"(¿Te gusta Onelia Molina?) Onelia es una excelente chica. Te podría decir que es para mí la tengo acá como que en un pedestal. La admiro muchísimo, es una persona a la que le tengo mucho aprecio", comentó.

Con esas palabras, dejó en claro que la valora mucho, pero desde otro lugar. Kevin no solo habló de admiración, también explicó el tipo de vínculo que tiene con la modelo. Según contó, hay mucha confianza entre ambos.

"Sé muchas cosas de su vida, como amigo, confidente, que soy de ella. Entonces siento que decir que es una persona que sería como que me gusta está de más, porque yo la quiero como una amiga, al igual que ella... No", añadió.

Así, dejó claro que su relación con Onelia es cercana, pero no romántica. Ambos se conocen bien y comparten una conexión especial, pero dentro de los límites de la amistad. Estas palabras han sido clave para entender por qué, a pesar de la química que muchos ven en pantalla, no han dado el siguiente paso.

Sí le atrae, pero pone límites

Eso sí, Kevin no negó lo evidente. Cuando le preguntaron directamente si le atrae como mujer, no dudó en responder.

"Ah, obviamente, es una chica súper guapa. Pero también hay que saber poner como que sus límites", dijo.

Con esto, dejó en claro que sí reconoce su belleza, pero también sabe respetar lo que han construido. Además, remarcó que esta decisión no es solo suya.

"Y sus límites ya están bien marcados, también, el de ambos en realidad", añadió, dejando claro que los dos están en la misma página.

Lo cierto es que el público ya había notado la cercanía entre ellos, lo que alimentó los rumores durante semanas. Con las declaraciones de Kevin quedó claro el vínculo.

En conclusión, Kevin Díaz aclaró su relación con Onelia Molina y dejó en claro que, pese a la cercanía y admiración, no existe un vínculo romántico entre ellos. Sus declaraciones buscan poner fin a los rumores y marcar los límites de su relación. Por ahora, ambos continúan como amigos, enfocados en sus proyectos y sin intenciones de dar un paso más.