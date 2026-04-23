Saliente de Tilsa Lozano confirma que era amigo de Jackson Mora: "Hemos entrenado años"

Tilsa Lozano vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras revelarse detalles sobre su romance con nuevo galán. Aunque al inicio el hombre negó cualquier vínculo, posteriormente terminó confirmando la relación, lo que terminó generando más sorpresa tras conocerse su cercanía con Jackson Mora, exesposo de la conductora.

Pareja de Tilsa Lozano confirma amistad con Jackson Mora

Tilsa Lozano vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de ser captada viajando a Colombia junto a un hombre identificado como Andrés Muñoz Álvarez Calderón. En las imágenes difundidas posteriormente, ambos aparecen en actitudes cercanas, con abrazos y besos, lo que alimentó los rumores de un posible romance.

La polémica creció aún más cuando el programa reveló su vínculo previo con Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano. En ese contexto, se recordó que ambos compartieron una fotografía en Instagram en 2018 mientras realizaban actividades deportivas, lo que llevó a consultas sobre la relación actual del arquitecto con el deportista.

"Sí, hemos entrenado años, ya sé donde quieres llegar, pero no va por ahí el tema, yo con Jackson no tengo ningún problema, hemos sido amigos, hemos entrenado años y todo bien, acá el tema es otro", declaró el empresario y arquitecto.

De esta manera, el saliente de Tilsa Lozano aclaró que mantiene una relación cordial con Jackson Mora y descartó cualquier escenario de supuesta traición al iniciar su vínculo con la exmodelo.

Confirmó romance con Tilsa Lozano

Aunque, en un inicio, Muñoz negó tener una relación sentimental con la exmodelo y aseguró que solo mantenían una amistad. Tras la difusión del caso en medios de espectáculos, decidió comunicarse con 'Magaly TV: La Firme' para aclarar la situación y finalmente confirmar que sí se encuentra saliendo con ella.

"(Aló) Quería hablar contigo porque ayer cuando me llamaste me agarraste frío y obviamente como no me gustan los sapos, lo primero que hice fue negar algo que no es verdad. Tilsa y yo si estamos saliendo, es la verdad", confesó.

Asimismo, Andrés Muñoz aclaró que se encuentra separado de su aún esposa desde hace varios meses y que viene atravesando un proceso de divorcio, con el fin de evitar malentendidos sobre su relación con Tilsa Lozano.

"Yo estoy separado hace un montón de meses, no estoy divorciado porque los divorcios son un trámite largo, tengo una separación notarial", explicó.

En conclusión, el saliente de Tilsa Lozano descartó cualquier tipo de conflicto con Jackson Mora, con quien aseguró haber mantenido una relación de amistad, además de aclarar que no existe ningún inconveniente entre ambos tras la exposición mediática de la relación.