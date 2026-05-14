La fiesta del año ya se va armando. Karibeña está tirando la casa por la ventana para celebrar su 17 Aniversario, y las sorpresas han comenzado a revelarse. Este sábado 13 de junio en el Parque Zonal Lloque Yupanqui de Los Olivos, los mejores artistas de cumbia y salsa se juntarán en un solo escenario.

Son del Duke y una cartelera de lujo

La agrupación Son del Duke será uno de los atractivos en este 17° Aniversario de Karibeña, evento que promete paralizar la capital. Con su estilo inconfundible y esa energía que los caracteriza sobre el escenario, la orquesta promete hacer vibrar a los miles de asistentes con sus mejores éxitos.

La cartelera se completa con la energía de Papillón, el estilo de Brunella Torpoco y la trayectoria de Caribeños. A ellos se unen los Hermanos Silva, Las Estrellas de la Cumbia, Josimar y su Yambú y el popular Chechito para cerrar un despliegue musical sin precedentes.

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Cartelera del 17 Aniversario de Karibeña.

En resumen, la cita es el próximo sábado 13 de junio desde las 2:00 p.m. en el Parque Zonal Lloque Yupanqui de Los Olivos, donde el mejor evento del año espera por miles de fanáticos. ¡Nos vemos para celebrar los 17 años de Karibeña, la radio de cumbia que manda en todo el Perú!