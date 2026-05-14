Hija de 'Melcochita' reacciona a su nuevo romance con joven de 22 años: "Casi me da el patatuz"

La relación entre Pablo Villanueva, 'Melcochita', y Heidy Amado continúa generando comentarios en la farándula peruana por la diferencia de edad entre ambos. En medio de la controversia, Susan Villanueva, hija del reconocido cómico, decidió romper su silencio y revelar cómo recibió la noticia del nuevo romance de su padre.

Hija de Melcochita revela cómo reaccionó al enterarse del romance

Las declaraciones se dieron luego de que Melcochita y Heidy Amado acudieran al programa 'América Hoy' para hablar sobre su relación. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Susan apareció mediante una comunicación en vivo desde Estados Unidos para expresar su opinión sobre la pareja.

Durante la conversación televisiva, Susan Villanueva confesó que la noticia tomó por sorpresa a la familia y aseguró que inicialmente no esperaba enterarse de una situación así. "Estoy súper sorprendida, nos agarraron de sorpresa", comentó.

La hija del humorista también recordó una conversación que tuvo con su padre mientras él permanecía en Estados Unidos. Según explicó, Melcochita ya le había confesado que comenzaba a sentir algo especial por la joven que actualmente es su pareja.

"Me dijo que sentía algo por ella, le pregunté cuántos años tenía y casi me da el patatuz. Imagínate, yo voy a cumplir 54 años, le dije que tenga cuidado, que recién había salido de una relación fuerte, que espere", señaló.

Además, Susan contó que ya conocía a Heidy desde hace bastante tiempo, debido a que la joven frecuentaba la vivienda del humorista por motivos laborales. Incluso recordó algunas situaciones con humor y contó cómo su padre se refería a ella.

"Ella ha estado en la casa de mi papá, creo que más de dos años, mi papá en vez de decirme voy a tomar desayuno con mi mujer, me decía voy a tomar desayuno con la ojona", expresó entre risas.

La hija del artista incluso bromeó con la situación y comparó a su padre con reconocidas figuras internacionales.

"Si Marlon Brando puede, Elizabeth Taylor puede, mi papá puede ser el Marlon Brando peruano", añadió entre bromas.

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Susan Villanueva admite sus dudas, pero destaca el cuidado de Heidy Amado

Aunque Susan Villanueva tomó algunos momentos con humor, también dejó claro que mantiene ciertas reservas respecto a la relación, principalmente debido a la diferencia de edad entre ambos.

"No estoy de acuerdo por la edad, pero mi papá sabe lo que hace, está en sus cinco sentidos y yo quiero verlo feliz, si él está feliz, yo estoy feliz", manifestó.

Pese a sus dudas iniciales, Susan reconoció que pudo observar el interés y la preocupación que Heidy Amado demuestra hacia Melcochita, especialmente durante la estadía del cómico en Estados Unidos. Según contó, la joven permanecía pendiente de las actividades diarias del artista y mantenía comunicación constante para asegurarse de que estuviera bien.

"Siempre son importantes los detalles, cuando él estaba acá ella lo llamaba para saber si había comido, si había tomado sus medicinas, si se había puesto las gotas en los ojos, ella sabía todo su itinerario", relató.

Estas palabras reflejaron una postura más equilibrada de Susan, quien, aunque mantiene ciertas dudas sobre la relación, también reconoce las muestras de preocupación y apoyo que Heidy ha tenido hacia su padre.

La relación entre Melcochita y Heidy Amado continúa siendo uno de los temas más comentados del espectáculo peruano. Mientras la diferencia de edad genera opiniones divididas, Susan Villanueva aseguró que su prioridad es la felicidad de su padre y reconoció el cuidado que la joven tiene hacia el humorista.