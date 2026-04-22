Onelia Molina rompe en llanto tras negarse a besar a Kevín Díaz en reto de actuación: "No me siento bien"

Onelia Molina rompió en llanto en 'Esto es guerra' tras negarse a realizar una escena de beso con Kevin Díaz durante un reto de actuación. La modelo arequipeña ha generado revuelo en las últimas semanas por su cercanía con su compañero tras su separación de Mario Irivarren.

Onelia Molina se quiebra y no quiere besar a Kevin Díaz

El público de 'Esto es guerra' votó y eligió que Onelia Molina y Kevin Díaz fueran los encargados de realizar un reto de actuación. Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado durante el ensayo, cuando la producción les mostró la escena que debían presentar en vivo, la cual culminaba con un beso apasionado.

Al ver el guion, Onelia Molina mostró evidente incomodidad y se negó rotundamente a participar, argumentando que atraviesa un momento personal complicado tras la infidelidad de Mario Irivarren y el reciente fallecimiento de su perrita 'Nieve'.

"No lo voy a hacer. Estoy intranquila, no me gusta lo que se viene generando. No lo voy a hacer, ni con él ni con nadie. Es un proceso que estoy pasando, no es fácil", comentó visiblemente afectada.

Ante su negativa, la productora del reality cuestionó su cercanía con Kevin Díaz en otras situaciones fuera del programa, a lo que la joven odontóloga aclaró que no está buscando una relación sentimental. Además, explicó sus motivos por negarse a la escena, momento en el que terminó quebrándose y siendo consolada por el modelo venezolano.

"Hay cosas de mi vida privada, cosas de Nieve, hoy día he venido sensible. Simplemente no quiero hacerlo, no me siento bien. Todo lo que me ha tocado pasar hasta el día de hoy es lo más fuerte, me duele, me cuesta no verla (...) la gente habla mucho sin saber, no quiero una relación. Si me tienen que sacar, no sé", expresó entre lágrimas.

De esta manera, Onelia Molina decidió retirarse del ensayo tras mantenerse firme en su negativa a realizar la escena, por lo que no llegó a presentarla durante el programa en vivo.

Onelia Molina no quiere una nueva relación

Onelia Molina está soltera tras su separación de Mario Irivarren y en las últimas semanas ha sido vinculada a su compañero de 'EEG', Kevin Díaz, lo que ha generado entusiasmo entre sus seguidores ante una posible relación. Al respecto, la modelo arequipeña aclaró que aún no se siente lista para iniciar una relación.

"No es por nada, pero siento que estoy en un bloqueo emocional en el que no me da mi cerebrito aún de pensar: 'Me veo bien con esta persona'", dijo en su pódcast 'Doble sentido'.

No obstante, la modelo terminó reconociendo que ahora percibe a Kevin Díaz de una manera distinta y sorprendió al admitir que sí le parece atractivo, algo que antes no notaba.

"No voy a negar que Kevin me parece una persona muy atractiva, muy guapa. Y, además a Kevin antes lo miraba como un niño... No es por nada, pero está... le digo: 'Hijito, ¿qué estás entrenando o qué estás comiendo que cada vez te veo más grande?'", comentó entre risas.

En resumen, Onelia Molina se negó a realizar la escena de beso con Kevin Díaz durante el reto de actuación, al señalar que no se sentía emocionalmente preparada. La modelo, además, reiteró que actualmente está soltera y que por el momento no busca iniciar una relación sentimental.