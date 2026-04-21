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¿La mandó a la 'friendzone'?

Tilsa Lozano es captada en besos con nuevo galán, pero él la niega: "Somos muy buenos amigos"

El programa de Magaly mostró imágenes del nuevo galán de Tilsa Lozano captados juntos besándose, pero cuando llaman al empresario para confirmarlo, él la niega.

Tilsa Lozano es captada en besos con nuevo galán, pero él la niega
Tilsa Lozano es captada en besos con nuevo galán, pero él la niega (Composición Karibeña)
21/04/2026

A un año de que Tilsa Lozano anunciara oficialmente su divorcio de Jackson Mora por aparente infidelidad, ahora la conductora de TV aparece con un nuevo galán. Lejos de confirmar una relación, el arquitecto la ha mandado a la 'zona de amigos'. 

Tilsa Lozano aparece con nuevo galán

El programa de 'Magaly TV: La Firme', ha captado a Tilsa Lozano al lado de una nueva persona. Incluso, ha viajado con este nuevo galán a Cartagena en Colombia, desde el 16 al 20 de abril. Además, se les ha visto ingresando a la casa de la modelo y también del nuevo pretendiente de la 'exvengadora'. 

Esta persona que los 'urracos' han identificado sería Andrés Muñoz Álvarez Calderón, un arquitecto que tiene un negocio llamado 'Amak Vichayito'. Según los papeles, el señor aún estaría casado, pero separado de su esposa. Ante las innegables imágenes que tenían, decidieron comunicarse con él directamente para saber sobre su vínculo amoroso, pero sorprende con su respuesta. 

"Somos súper amigos ¿por qué? (tenemos información de un vínculo amoroso) no, somos amigos de hace años", expresó en la llamada que tuvo con el reportero de Magaly. 

@farandula.lorcha ¡Se volvió a enamorar! 🫢🔥 #farandulalorcha #tilsalozano #peruanos #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

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¿Qué pasó con Miguelón?

En diciembre del 2025, Durante el programa, Tilsa se mostró nostálgica al hablar de su ex y padre de sus hijos, Valentina y Massimo. En la última pregunta de "El Valor de la Verdad" admitió que todavía ama a Miguelón. Por esta respuesta, Tilsa se llevó 50 mil soles y dejó al público conmovido con su honestidad.

"(O sea que estando casada con Jackson, seguías amando a Miguelón) Bueno, es que lo amo de una manera", declaró Tilsa.

Ya detrás de cámaras, la modelo agregó que mantienen una buena comunicación por el bienestar de sus pequeños. La exvengadora reconoció que, aunque su relación amorosa terminó, el cariño y el lazo familiar siguen intactos. 

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Es así como la conductora de TV señala la buena relación que tiene con el padre de sus hijos, a pesar de su separación hace años. Además, ya estaba soltera para aquel momento, porque sus papeles de divorcio con Jackson Mora ya estaban en proceso. 

De esta manera, Tilsa Lozano ya decidió pasar la página sobre sus pasados amorosos y reapareció al lado de un nuevo empresario. Ambos han sido captados juntos besándose, viajando y compartiendo varias noches en una misma casa. Aunque, cuando el galán de la conductora de TV fue consultado sobre la relación amorosa, él lo negó por completo. 

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