Suheyn Cipriani es elegida para representar al Perú en Miss Grand International All Stars: "Estamos de regreso"

Después de tres años alejada de los certámenes de belleza, Suheyn Cipriani fue anunciada como la representante de Perú en el Miss Grand International All Stars, una edición especial del reconocido concurso asiático liderado por Mr. Nawat.

Suheyn Cipriani participará en Miss Grand International All Stars

El Miss Grand International All Stars se consolida como uno de los concurso de belleza más importantes del 2026. Impulsada por su presidente Nawat Itsaragrisil, esta edición especial reunirá a participantes con experiencia previa en certámenes internacionales y marcará el regreso de Suheyn Cipriani a una competencia de alto nivel.

La organización Miss Grand International (MGI) confirmó oficialmente la participación de la modelo peruana a través de sus redes sociales, donde destacó su perfil y trayectoria.

"Suheyn Cipriani es una presentadora de televisión y presentadora de podcast peruana, actualmente estudia Psicología. Ella tiene experiencia tanto en las etapas de desfiles nacionales como internacionales, lo que trae confianza y fuertes habilidades de comunicación a su desempeño", se indicó en el comunicado oficial.

Asimismo, desde la organización destacaron que su perfil destaca por su autenticidad y experiencia que ha ido construyendo en medios y pasarelas, cualidades que la convierten en una candidata sólida para esta edición especial del certamen internacional.

"Suheyn representa confianza, autenticidad y pasión. Su objetivo es usar su voz y plataforma para inspirar a otros mientras hace un impacto significativo en el escenario MGI All Stars", agregó la organización.

Suheyn Cipriani celebra su gran regreso a los certámenes

Suheyn Cipriani cuenta con una destacada trayectoria en concursos de belleza, tras coronarse ganadora del Miss Eco International 2019 y quedar primera finalista en el Miss Perú 2023. Luego de esa etapa, se alejó parcialmente de los certámenes para enfocarse en su desarrollo profesional, incursionando también en la conducción del pódcast 'La Manada' y el programa de televisión 'Esto sí es amor'.

Sin embargo, el pedido del público para verla nuevamente en certámenes de belleza se hizo cada vez más constante en los últimos meses. Ante ese clamor, y tras confirmarse que representará al Perú en el MGI All Stars, la modelo compartió un video en su cuenta de TikTok donde aparece con un despampanante vestido de gala, junto a un mensaje emotivo.

"Estamos de regreso. No se pueden imaginar la emoción que siento de volver a competir. Tomo este reto con amor y responsabilidad. ¿Están listos? Porque yo si", escribió la reina de belleza.

En conclusión, Suheyn Cipriani marca su regreso a los certámenes de belleza con una nueva oportunidad internacional, impulsada tanto por su experiencia previa como por el respaldo del público que pedía su vuelta a las pasarelas.