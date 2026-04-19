Fallece ex Miss Perú Universo y la despiden con emotivo mensaje: "No solo fue belleza, sino también corazón"

El mundo de los certámenes de belleza se encuentra de luto tras la partida de una reconocida exreina peruana, quien falleció a los 65 años. La noticia ha causado gran conmoción entre sus seguidores y personas cercanas, quienes han compartido emotivos mensajes de despedida, destacando su legado y el impacto que dejó en vida en el modelaje nacional e internacional.

Jacqueline Adelaida Brahm Flechelle fallece a los 65 años

La actriz y directora del Miss Mundo Perú, Olga Zumarán, fue una de las primeras en confirmar que este 16 de abril falleció su cercana amiga Jacqueline Adelaida Brahm Flechelle, recordada por haber sido Miss Perú Universo 1979.

A través de sus redes sociales, compartió un video con fotografías de la época en la que la exreina llevó la corona, además de imágenes de los encuentros más recientes que tuvieron en enero de este año. En su mensaje de despedida, Zumarán destacó no solo la belleza de Brahm Flechelle, sino también su esencia y la huella que dejó en su entorno.

"Hoy despedimos a una mujer que no sólo fué belleza, sino también corazón, historia y presencia. Miss Perú Universo 1979 Jacqueline Brahm Flechelle", empezó así su mensaje.

Olga Zumarán se mostró muy afectada por la partida de su amiga y destacó lo valioso de los momentos que pudieron compartir recientemente, resaltando el cariño y la cercanía que mantuvieron incluso en los últimos meses.

"Hoy me quedo con lo auténtico, con lo vivido, con lo que fue de verdad. Me complace haber estado cerca de ti, en tus últimos meses con Felipe Alejandro Recabarren Valdivia y amigos cercanos, pasar momentos felices y juntas", agregó la actriz de 'Así es la vida'.

De esta manera, la también ex Miss Perú Mundo se despidió de Jacqueline Adelaida Brahm Flechelle deseándole paz eterna y reafirmando que su recuerdo permanecerá intacto en su vida. Asimismo, envió sus condolencias a la familia de la exreina de belleza, en especial a su esposo e hija, en este momento de dolor.

¿Quién fue Jacqueline Brahm Flechelle, ex Miss Perú 1979?

El historiador de certámenes de belleza Julio Rodríguez Matute también confirmó el fallecimiento de Jacqueline Adelaida Brahm Flechelle, recordada ex Miss Perú Universo 1979, y brindó detalles sobre su vida personal. La modelo nació en Lima el 10 de agosto de 1960 y su deceso ocurrió la madrugada del jueves 16 de abril, a los 65 años, a consecuencia de problemas de salud.

En el ámbito del modelaje, fue una destacada figura nacional que obtuvo la corona de Miss Perú Universo a los 19 años, el 26 de junio de 1979, representando a Lima Provincia. Ese mismo año participó en el Miss Universo realizado en Perth, Australia, certamen en el que la ganadora fue la venezolana Maritza Sayalero.

En conclusión, el fallecimiento de Jacqueline Brahm Flechelle ha causado gran pesar en el mundo de los certámenes de belleza, donde es recordada por su paso como Miss Perú Universo 1979 y por la huella que dejó en quienes la conocieron, destacando no solo por su trayectoria en el modelaje, sino también por su calidad humana.