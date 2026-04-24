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Gabriela Herrera y Pablo Heredia derrochan sensualidad en reto de baile frente a Diego Chávarri y Shirley Arica

Gabriela Herrera y Pablo Heredia presentaron una sensual coreografía que captó la atención, provocando reacciones entre sus compañeros, incluidos Shirley Arica y Diego Chávarri.

Gabriela Herrera y Pablo Heredia bailaron juntos bajo la atenta mirada de Diego y Shirley
Gabriela Herrera y Pablo Heredia bailaron juntos bajo la atenta mirada de Diego y Shirley (Composición Karibeña)
24/04/2026

'La Granja VIP' continúa elevando la tensión entre sus participantes con desafíos cada vez más inesperados. En esta ocasión, Pablo Heredia y Gabriela Herrera fueron emparejados para realizar una rutina de baile en la cama, una prueba que no pasó desapercibida al ser observada por Shirley Arica y Diego Chávarri.

Pablo Heredia y Gabriela Herrera sorprenden con sensual reto de baile

Este jueves 23 de abril, los participantes del reality fueron agrupados en parejas para presentar un baile romántico que tuvo como escenario una cama y vestuario de lencería. Entre las duplas que más llamaron la atención estuvieron Gabriela Herrera y Pablo Heredia, quienes nuevamente despertaron interés por la evidente química que han mostrado en distintos momentos del programa.

Sin embargo, su participación no pasó desapercibida por el contexto que los rodea dentro del programa. Por un lado, el argentino ha sido vinculado con Shirley Arica, con quien mantiene una relación marcada por idas y vueltas. Por otro, la bailarina también ha sido relacionada con Diego Chávarri, luego de que ambos admitieran cierta atracción, pese a que él mantiene una relación fuera del programa.

La presentación inició con una puesta en escena en la que Gabriela le reclama a Pablo por haberle mentido y haber estado con otra chica, dando inicio a la rutina. Luego, con la canción romántica 'Aquí estoy yo', la pareja intensificó su conexión en escena, mostrando cercanía, abrazos y movimientos que resaltaron su química.

Durante la performance, ambos evidenciaron gran complicidad, lo que no pasó desapercibido para los demás participantes. Diego Chávarri y Shirley Arica siguieron atentos la presentación, intercambiaron miradas y en algunos momentos desviaron la vista ante las escenas más cercanas entre la pareja, reaccionando visiblemente a lo ocurrido.

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Shirley Arica opina sobre presentación de Pablo Heredia y Shirley Arica

Al momento de las devoluciones, los jurados destacaron principalmente el desempeño de Gabriela Herrera, señalando que fue quien tenía mayor presencia escénica durante la coreografía. En contraste, indicaron que Pablo Heredia se mostró algo más distante e incluso intimidado por momentos.

En ese contexto, Yaco Eskenazi no dudó en intervenir y le preguntó directamente si esa actitud tenía relación con algún temor en particular, haciendo alusión a la presencia de Shirley Arica entre el público.

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"Últimamente siento que vivo en peligro", dijo Pablo Heredia entre risas nerviosas.

Por su parte, Shirley Arica también fue consultada sobre la performance de la pareja. Lejos de mostrarse incómoda, la popular 'Chica realidad' respondió con total tranquilidad y hasta elogió a la bailarina.

"Me encantó, hermoso, Gabriela baila espectacular, súper sexy, me encantó. Lindo el baile", expresó, dejando en claro que disfrutó la presentación.

En conclusión, Gabriela Herrera y Pablo Heredia encendieron el escenario con su sensual coreografía, desatando reacciones, miradas incómodas de Shirley Arica y Diego Chávarri, y comentarios que no pasaron desapercibidos dentro de 'La Granja VIP'.

Temas relacionados Diego Chávarri Gabriela Herrera La Granja VIP pablo heredia Shirley Arica

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