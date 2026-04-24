Rosángela Espinoza enfrenta a Onelia Molina tras tenso momento: "Te adornaron a nivel nacional"

Rosángela Espinoza y Onelia Molina tuvieron un cruce en televisión que rápidamente encendió las redes. Lo que empezó como una broma de la expareja de Mario Irivarren terminó en un tenso momento donde la 'Chica Sefie' no dudó en sacar a relucir temas del pasado.

Rosángela Espinoza destruye a Onelia Molina en EEG

Rosángela Espinoza y Onelia Molina protagonizaron un fuerte cruce en "Esto es Guerra", dejando a todos sorprendidos. Todo ocurrió cuando Onelia lanzó un comentario sobre la vida amorosa de Rosángela, insinuando que nadie la formaliza. Pero la respuesta fue inmediata y mucho más fuerte de lo esperado.

"Es que la 'Rocha' quiere que la formalicen y no la formalizan hasta ahora", dijo Onelia, generando risas en el set.

Sin embargo, Rosángela no lo tomó como un chiste. Decidió poner las cosas claras en ese mismo momento y marcar un límite frente a ese tipo de comentarios.

"A ver, a ver, a ver, eh, Onelia, yo no estoy bromeando con esas cosas. Ah, así como a ti no te gusta que bromeen con tu relación con Don Ramón (Mario Irivarren). Entonces, aguántate", respondió firme.

El ambiente se puso más tenso cuando Onelia insistió con el tema. Fue ahí donde Rosángela decidió responder con todo y recordar un episodio que muchos no esperaban que saliera otra vez.

"¿Pero te gustaría o no te gustaría que te formalicen a ti, alguien?", preguntó Onelia. "¿A ti qué te sirvió que te formalicen? Si al final te adornaron al nivel nacional, hijita", soltó sin filtro Rosángela.

La frase dejó en shock a varios en el set, ya que hacía referencia directa a la infidelidad que vivió Onelia Molina con Mario Irivarren. El comentario encendió aún más el ambiente en el programa.

Onelia se defiende

Pese al duro comentario, Onelia trató de mantenerse tranquila y respondió sin perder la compostura. Para ella, haber tenido una relación formal sí tiene un significado.

"Es que no, no importa, es que no importa. Pero ahí te das cuenta que una persona del comienzo sí quiere algo formal contigo", dijo.

Aun así, el momento ya había subido de nivel y la tensión se sentía en el ambiente. Ante lo fuerte del intercambio, otros integrantes del programa intentaron calmar la situación y cambiar el tema. No querían que el cruce siga escalando. Sin embargo, Rosángela dejó claro que el tema inicial se había desviado y no tenía sentido seguir mezclando cosas.

"Pero mira, escúchame. No, no hablemos de gente que ya está muerta, enterrada. No vamos a desenterrar esas cosas", señaló Katia Palma en medio del intento por frenar la discusión. "Katia, Katia, el tema era, ¿eh? Es que el tema era con Pancho. Ahora es Patricio y viene Onelia. Pues yo no quiero tres Rosángelas aquí. Yo soy una, nada más", remató.

En conclusión, el cruce entre Rosángela Espinoza y Onelia Molina dejó en evidencia que las bromas pueden escalar rápidamente cuando se tocan temas personales. Lo que empezó como un comentario ligero terminó en un momento tenso que sigue dando de qué hablar en redes. Ahora, el público toma posición y la polémica se mantiene encendida en la farándula.