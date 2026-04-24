Facundo González fue dado de alta tras operación por fuerte lesión en EEG: "Me duele"

Facundo González ya salió de la clínica luego de ser operado por una fuerte lesión que sufrió en "Esto es Guerra". El exchico reality habló con "América Hoy" y contó cuál es su estado de salud tras este momento complicado.

Facundo González recibe alta tras lesión por caída en EEG

Todo pasó en segundos. Una caída durante una competencia de "Esto es Guerra" terminó llevando a Facundo González directo al quirófano. Ahora, aunque ya está fuera de peligro, deberá guardar reposo y seguir un largo proceso de recuperación.

Facundo participaba en una prueba cuando perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa. El impacto fue tan fuerte que encendió las alarmas en el set. De inmediato, los paramédicos ingresaron para ayudarlo, ya que el argentino se quedó en el suelo visiblemente adolorido. Luego fue trasladado a una clínica, donde los médicos confirmaron lo peor: un desgarro completo de bíceps (en el brazo).

Antes de su operación, el 'Wacho' compartió un mensaje corto, pero lleno de fe: "De la mano de Dios, siempre".

Después de la cirugía, Facundo fue dado de alta y habló con las cámaras de "América Hoy". Aunque se mostró agradecido porque todo salió bien, no ocultó que sigue con dolor.

"Ahorita tengo me dieron el alta, pero tengo que seguir guardando reposo en casa y tomando las pastillas. Gracias a Dios salió todo bien, la operación. Me duele, estoy con dolor, pero nada tengo que hacer reposo", comentó.

Además, explicó que la lesión fue delicada y que la recuperación tomará tiempo, ya que tuvieron que reconstruir la zona afectada. También señaló que el proceso será progresivo y requerirá mucha paciencia para evitar complicaciones.

"El tendón estaba roto, tenían que jalar el tendón para anclarlo bien y el bíceps quede sano. Pero eso va a demorar un poco. Yo creo que con reposo vamos a estar bien y después, si Dios quiere, haciendo los cuidados necesarios, tomando los medicamentos y después empezar con la terapia más adelante", detalló.

Su pareja Oriana Marzoli no estuvo con él, pero su madre sí

Uno de los temas que más llamó la atención fue que Oriana Marzoli no estuvo presente durante este proceso. Sin embargo, Facundo aclaró que todo está bien entre ellos.

"La llamo todos los días, de hecho quería venir, pero tenía unas cosas afuera y me dijo 'voy', pero le dije que no, ve a hacer lo que tengas que hacer y después nos vemos. Total esto no va a cambiar las cosas y tiene que hacer sus cosas. Le dije que se quede tranquila y que venía mi mamá. Iba a estar bien acompañado. Ella todo el día está pendiente de mí, así que no pasa nada", explicó.

Quien no dudó en viajar fue su madre, doña Alejandra, que llegó desde Argentina para estar a su lado en este momento tan difícil. Su presencia ha sido clave para brindarle apoyo emocional durante la recuperación.

"Pasamos un momento bastante de apriete, pero bueno salió todo bien, que es lo más importante. Y ahora bueno la recuperación que llevará su tiempo pero bueno haciendo las cosas como las tiene que hacer, seguramente se va a recuperar prontito. Por suerte pude venir a acompañarlo y estar con él en los momentos difíciles", contó la mamá de Facundo a "América Hoy".

En conclusión, Facundo González salió de alta tras ser operado por una lesión en "Esto Es Guerra", pero su recuperación recién comienza. El dolor sigue presente, pero también su actitud positiva. Por ahora, deberá alejarse del reality y enfocarse en sanar. Con paciencia y apoyo de su familia, espera volver pronto a las competencias y reencontrarse con su público.