Facundo González sufre desgarro tras fuerte caída en EEG y deberá operarse: "Estoy frustrado"

¡Momentos de tensión! Facundo González vivió uno de los momentos más complicados de su carrera tras sufrir una fuerte caída en plena competencia de "Esto es Guerra". Lo que parecía un accidente más terminó en una lesión seria que lo deja fuera del programa.

Facundo González sufre desgarro en el brazo luego de caída en EEG

Facundo González vivió un duro episodio en "Esto es Guerra" luego de sufrir una fuerte caída en plena competencia. Lo que empezó como un reto más terminó en una lesión seria que lo obligará a pasar por una operación.

Todo ocurrió cuando el argentino participaba en un circuito donde debía caminar sobre una cuerda. Sin embargo, un mal paso cambió todo en segundos. Facundo estaba concentrado en el juego, pero perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa. El impacto fue fuerte y de inmediato se encendieron las alarmas.

El competidor quedó tendido sobre las colchonetas, con claros signos de dolor. En cuestión de segundos, los paramédicos ingresaron para atenderlo. Sus compañeros no ocultaron su preocupación y el ambiente se volvió tenso. Nadie imaginaba que la lesión sería tan grave.

Tras el accidente, Facundo fue llevado a una clínica para realizarse exámenes. Said Palao lo acompañó en ese momento. Sin embargo, lo más impactante vino después, cuando el resultado se dio a conocer en vivo.

"Facundo se había hecho la resonancia magnética, a las 2 de la tarde, ya llegó el resultado... Facundo recién se está enterando... Conclusión dice así: 'Hallazgos de resonancia en relación con desgarro completo del tendón bíceps distal con desgarro de lacertus fibrosus'", leyó Mathías Brivio, el conductor del programa.

El argentino recién se enteraba en ese momento, lo que hizo aún más impactante la noticia. Luego confirmaron lo peor.

"Eso quiere decir Facu, me comunican que esto lleva una operación. Esto tiene que ser resuelto quirúrgicamente. Cosa que nos da muchísima pena Facu es una lesión lo vuelvo a decir es una lesión con desgarro completo del tendón bíceps", explicó.

El diagnóstico fue claro: no se trata de algo leve. Es un desgarro completo que requiere intervención médica. La noticia también fue dura para el programa, ya que Facundo es uno de los competidores más fuertes del reality.

"Si hubiera sido parcial esto hubiera sido solamente un descanso pero esto es un desgarro completo del tendón bíceps con desgarro de lacertus fibrosus", señaló Brivio en el set, mientras sus compañeros se acercaban a apoyarlo. "Eres una baja muy fuerte para el programa Facu", comentó.

En medio de todo, el mensaje fue claro: lo más importante es su bienestar. Katia Palma tomó la palabra y destacó ello.

"Pero siempre acá se va a priorizar la salud", dijo Katia en EEG, dejando en claro que su recuperación es lo principal.

Facundo no ocultó su tristeza

Tras escuchar todo, el argentino se mostró afectado. Aunque trató de mantenerse firme, su reacción fue sincera. Sus palabras reflejan lo difícil que es para él alejarse de la competencia en este momento.

"No, no, no, estoy un poquito frustrado, prefiero no decir nada y así que apechugar nomás y por algo pasan las cosas. Así que, vamos para adelante", expresó.

Por ahora, Facundo deberá enfocarse en su operación y en volver a estar bien. Tras la noticia, Patricio Parodi tuvo que decidir si eliminarlo a él o a otros compañeros. González terminó quedando fuera del programa.

En conclusión, Facundo González sufrió una lesión grave que lo obligará a pasar por una operación y a alejarse de "Esto es Guerra". Su salida marca un momento difícil tanto para él como para el programa. Ahora, el foco está en su recuperación, mientras sus compañeros y seguidores esperan verlo volver en mejores condiciones.