Leslie Shaw opina de la nueva canción urbana de Marisol: "Rarísimo, estará con tiempo libre"

Desde hace más de un año, Leslie Shaw y Marisol se encuentran distanciadas completamente, pero la 'Barbie de la Cumbia' no pudo evitar opinar sobre el reciente videoclip que lanzó la 'Faraona' al ritmo del género urbano donde ha sido criticada por Magaly.

¿Qué dijo de Marisol?

El reportero del programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Leslie Shaw donde le consultó sobre el reciente videoclip de Marisol cantando uno de sus clásicos temas de cumbia, pero en urbano. Es así como la novia del 'Prefe' señala que le pareció rara.

"No lo he visto, pero escuché que es medio española, rarísimo. Estará con tiempo libre, para estar experimentando", Expresa. Luego, le preguntan si desea ver el videoclip para opinar, pero prefiere no verlo: "No, porque yo soy muy burlona y de ahí se molestan. Lo importante es que ella esté contenta y si está apoyando artistas como dice, está genial".

Así mismo, le consultaron sobre las críticas que le hizo Magaly Medina a la 'Faraona' sobre su cuerpo y todo el proceso legal que ha iniciado. Ante esto, la 'Barbie de la Cumbia' señala que la artista norteña está regia, pero sino puede hacerse lo que desea como una liposucción. Además, de que son artistas y siempre serán criticadas por algo y solo queda aguantar.

"Ahora hay un montón, se puede hacer la liposucción, no tiene ni que entrenar, una lipo y ya. Ella es regia, es guapa, es joven, puede hacerse lo que quiera. Yo también he tenido mis momentos de gordita ¿Qué voy hacer? si me critican, soy artista, me tengo que aguantar e ir al gimnasio. El día que ya no quiera ser artista, me dedicaré a comer y a vivir la vida", declaró.

Leslie Shaw opina de la pelea callejera de la 'Faraona'

En otro momento, Leslie Shaw también opinó sobre la pelea que tuvo Marisol con un hombre en la calle tras faltarle el respeto y agredirla verbalmente. La joven afirmó que también suele salirse de sus casillas, pero no llega a los golpes.

"Yo también que soy colérica, yo también estoy aprendiendo a contar hasta diez. Me imagino que la han sacado de sus casillas ¿Qué habrá pasado? no tengo idea, pero llegar a los golpes, no" declaró.

De esta manera, la cantante Leslie Shaw comentó sobre las recientes polémicas que envuelven a Marisol. Afirma que la cantante es regia y si desea puede realizarse una liposucción, también que le parece raro su canción urbana, pero si desea apoyar estaría bien. Aunque sí difiere sobre pelea que tuvo en la calle.