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Magaly se burla de Tilsa Lozano tras ser negada por nuevo galán: "Debe estar acostumbrada"

Magaly Medina se pronunció sobre las imágenes de Tilsa Lozano junto a su nuevo galán, quien descartó mantener una relación sentimental pese a lo difundido.

Magaly Medina opinó sobre el nuevo romance de Tilsa Lozano.
Magaly Medina opinó sobre el nuevo romance de Tilsa Lozano. (Composición Karibeña)
22/04/2026

Tilsa Lozano volvió a generar atención tras ser captada besándose con un nuevo galán, aunque él negó tener un vínculo amoroso con ella. Ante esta polémica, Magaly Medina comentó con ironía la situación, avivando la controversia en torno a la exmodelo.

Magaly Medina opina sobre el nuevo galán de Tilsa Lozano

El programa 'Magaly TV: La Firme' captó a Tilsa Lozano junto a un nuevo galán con quien viajó a Colombia por unos días. El hombre fue identificado como el arquitecto Andrés Muñoz, quien estaría separado de su esposa. 

Por su parte, Magaly Medina comentó con ironía la situación, señalando que exmodelo de Playboy estaría, según su percepción, contenta de que la relación se haya hecho pública.

"Ella estará de repente contenta y feliz porque lo hemos descubierto y ansiaba en el fondo de su corazón salir del anonimato en la vida de este hombre. Por eso queríamos saber qué opinaba este señor", empezó diciendo.

Las declaraciones del hombre negando el romance generaron la reacción de la 'urraca', quien entre risas señaló que dejó en claro que no existe nada serio con la exvengadora. Además, afirmó que ella "ya estaría acostumbrada" a este tipo de situaciones, en referencia a su pasado vínculo con el 'Loco' Vargas.

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"Colgó (risas), pero repitió una y otra vez 'somos amigos' (...) Ya no quiso responder, pero evidentemente para él no hay nada. La pasó a la 'friendzone', la mandó a la clandestinidad. Bueno, pero Tilsa debe estar acostumbrada a estar en la clandestinidad. Ups, me acordé de las épocas del 'Loco' Vargas", comentó la conductora entre carcajadas.

@riclatorrez #magalymedina se ríe de friendzoneada a #tilsalozano . #peru #magalytvlafirme #viral ♬ sonido original - Ric La Torre

Galán de Tilsa Lozano negó romance 

Tras ser captado en actitud cariñosa con Tilsa Lozano, Andrés Muñoz fue contactado por el programa, quienes le consultaron si mantenía un romance con la exmodelo. Sin embargo, él aseguró que solo son amigos, negando cualquier vínculo amoroso. Incluso, colgó la llamada ante las insistentes preguntas.

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"Somos súper amigos ¿por qué? (tenemos información de un vínculo amoroso) no, somos amigos de hace años", respondió el arquitecto.

Cabe aclarar que esta sería la primera vez que la conductora se luce con un nuevo acompañante tras un año de haber oficializado su divorcio con Jackson Mora, y luego de rumores de acercamiento con 'Miguelón', el padre de sus hijos.

En conclusión, Tilsa Lozano se dio una nueva oportunidad en el amor; sin embargo, la reacción de él ante la prensa no fue la esperada. Esto generó comentarios y risas de Magaly Medina, quien ironizó sobre la situación.

Temas relacionados Andrés Muñoz Magaly Medina pareja relación Tilsa Lozano

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