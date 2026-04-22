Magaly Medina le contesta a Yahaira Plasencia tras su demanda y lanza: "La opinión es subjetiva"

Magaly Medina no se quedó callada y contestó a Yahaira Plasencia luego de que la cantante anunciara una demanda en su contra. La conductora defendió su postura y aseguró que todo lo que dice forma parte de su opinión. Fiel a su estilo, la 'Urraca' lanzó varias frases que ya están dando de qué hablar en la farándula.

Magaly Medina sobre demanda de Yahaira Plasencia

Magaly Medina respondió con fuerza a Yahaira Plasencia luego de que la cantante iniciara una demanda en su contra. La conductora defendió lo que dice en su programa y dejó claro que no piensa retroceder. La 'Urraca' habló sin filtros y cuestionó tanto la carrera como la actitud de la salsera frente al público.

En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly criticó que Yahaira esté apareciendo en varios programas tras anunciar su denuncia. Según ella, no se trata de música. Además, aseguró que la artista ya no tiene el mismo respaldo del público y que todo esto responde a una estrategia para llamar la atención.

"Hay otra que está haciendo un tour de medios y es Yahaira. Yahaira Placencia, como no tiene conciertos, es una mujer que hace mucho tiempo dejó de tener éxito en el mundo musical", señaló. "Ella se va, hemos visto conciertos fuera con cuatro gatos en sus conciertos y eso es verdad, porque eso lo hemos acá documentado", agregó.

Magaly también explicó por qué considera que no ha cometido ningún delito con sus comentarios. Luego fue más directa con su percepción sobre la cantante.

"Cuando digo mi opinión, adjetivizo, porque la opinión es subjetiva. Yo no digo Yahaira es delincuente porque no me consta. Yo digo, a mí me parece una mala cantante, me parece esto y me parece lo otro", expresó.

Critica su comportamiento

La conductora también apuntó contra la actitud de Yahaira frente a cámaras y cómo eso influye en su imagen. Según Magaly, esto refleja que la salsera ha perdido conexión con el público.

"Ahora hace un tour de medios, no para publicitar una canción, no para publicitar su carrera", dijo. "Porque la gente rechaza, como dije, ciertos comportamientos de sus artistas", comentó.

Uno de los momentos más fuertes fue cuando habló de cómo cree que el público ve a la cantante. Además, cuestionó el cambio en su actitud.

"A la gente no le gusta las moscas muertas, la gente doble moral, no le gusta las calzones con bobos. Ahora sí, como habla, va, habla, hace su campaña, ¿pero no decía 'yo no hablo de mi vida privada, yo voy a hablar de mi música'?", soltó.

La conductora opinó sobre la decisión de Yahaira de llevar el caso a la justicia. Además, se refirió al abogado que la representa.

"Ahora no tiene ni música que promocionar, pero para ganar titulares, para que la logren invitar a un sitio, a otro sitio, ¿qué ha hecho? Demandar", afirmó. "Se ha conseguido un abogado figureti que necesita relanzar su carrera", comentó. "Meterse conmigo es garantizarte prensa, te lo aseguro", afirmó.

Todo este conflicto empezó por los calificativos que se dijeron en televisión y que la cantante consideró ofensivos. Magaly la llamó "runruna", "scor*", "pet friendly" y "mascota" y Yahaira decidió demandarla. Ahora, el caso está en manos de la justicia, pero también sigue vivo en la pantalla.

En conclusión, Magaly Medina dejó en claro que no dará un paso atrás frente a la demanda de Yahaira Plasencia y que seguirá defendiendo sus opiniones en televisión. La conductora mantiene su postura y cuestiona las intenciones de la cantante, mientras el conflicto ya escaló al plano legal. Por ahora, la polémica continúa y todo apunta a que este enfrentamiento seguirá dando de qué hablar.