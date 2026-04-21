Yahaira Plasencia responde fuertemente a Magaly Medina: "Están tratando de desviar el tema"

Hace unos días, Yahaira Plasencia reapareció en redes sociales junto a su equipo legal para ratificar su postura frente al proceso que mantiene contra Magaly Medina. Ante esto, la conductora de TV afirmó que actuaría en contra el abogado de la salsera por falta de ética, y la 'Patrona' decidió responderle.

Yahaira responde a Magaly Medina

Por medio de sus redes sociales, Yahaira Plasencia salió a hablar tras escuchar a Magaly Medina en su programa de TV, donde hablaba sobre la falta de ética de su ex abogado, que ahora representa a la salsera. Ante esto, la artista señaló que la defensa legal de la conductora está tratando de desviar el tema principal del problema legal.

"Yo quiero ser muy directa, siento que están tratando de desviar completamente el tema, se están yendo por la forma y no por el fondo del delito que se está cometiendo. Han mancillado mi honor, mi dignidad con burlas incitando al odio", declaró.

En otro momento, la intérprete añade que el mismo Colegio de Periodistas se ha pronunciado sobre su caso donde reafirman estar en contra de las declaraciones de la 'urraca' y que claramente habría mancillado el honor y reputación de la salsera.

"No lo digo yo, lo dice el colegio de periodistas, cuando yo hice esta querella contra la señora Magaly: 'La libertad de expresión no justifica que dañen la reputación o perpetúan violencia, más aún figuras públicas femeninas. En casos como Yahaira, es crucial que los medios no utilicen su poder para difamar o denigrar'. Ellos salieron a enfatizar que no están de acuerdo con las opiniones de Magaly", declaró.

Salsera pide reparación civil

El abogado de Yahaira, Iván Paredes, brindó detalles del proceso legal que ya está en marcha. Según explicó, la demanda incluye un pedido de un millón y medio de soles como reparación civil y una solicitud de cuatro años y medio de prisión para la conductora de ATV.