Masiel Málaga no quiere volver con 'Churrito' Hinostroza: "Una relación tiene que sumar a mi vida"

Masiel Málaga decidió ponerle punto final a los rumores sobre una posible reconciliación con el 'Churrito' Hinostroza. La salsera no dudó en responder y dejó en claro que, por ahora, su enfoque está en otro lado.

Masiel Málaga descarta regresar con 'Churrito' Hinostroza

Masiel Málaga vive un momento importante en su carrera y también en lo personal. Por eso, no quiere distracciones ni situaciones que le resten. Masiel fue directa cuando le preguntaron si volvería con su expareja 'Churrito' Hinostroza. Sin rodeos, cerró esa puerta. Pero eso no fue todo, la salsera dejó una frase que resume cómo ve ahora el amor.

"(¿Hay posibilidad de retomar esa relación?) No, en este momento no. Estoy enfocada en mi trabajo. Si en algún momento tengo una relación, tiene que sumar a mi vida", expresó.

Con estas palabras, dejó claro que no quiere repetir historias que no le hagan bien. Hoy busca paz y estabilidad. Masiel también habló sobre los comentarios que recibe en televisión y redes sociales. Aunque muchos piensan que no le afectan, la realidad es otra. Explicó que lo más difícil es ver a sus seres queridos afectados por cosas que se dicen de ella.

"(¿Te afectan las críticas como las de Janet Barboza, que dejó entrever que eres conocida por ser la novia del Churrito Hinostroza? )Claro que afectan, sobre todo cuando involucran a mi familia. Si fuera solo yo, sería distinto, pero tengo hijos y una mamá que pueden verse afectados. Yo nunca he sido amante de nadie ni he hecho daño a otras personas", dijo.

Quiere ser reconocida por su música

Masiel Málaga dejó en claro que no quiere que la gente la recuerde por escándalos. Su meta es que su nombre esté ligado a su trabajo. Por eso, ahora está concentrada en su carrera y en seguir creciendo como artista.

Contó que su forma de cantar nace de sus propias experiencias. Los momentos difíciles que ha vivido los convierte en emoción sobre el escenario.

"(Tu estilo es fuerte, muy sentido. ¿De dónde nace esa interpretación?) Creo que viene de las experiencias. De los golpes que me ha dado la vida, de las decepciones. Todo eso se transforma en lo que transmito en el escenario", señaló.

En medio de todo, la cantante tiene un gran motivo para sonreír. Ha sido invitada al Festival Ataca Sergio, en Estados Unidos. Masiel no ocultó su emoción por esta oportunidad. Además, resaltó que es la única peruana en el evento, lo que la llena de orgullo.

"(Estás entrando por la puerta grande de la mano de Sergio George) La verdad, estamos muy felices por la invitación del maestro. Es una oportunidad muy grande, más aún con una cartelera internacional tan importante... Voy a aprovecharla al máximo. (Eres la única artista peruana en esa cartelera) Sí, y eso lo hace aún más importante para mí", comentó.

La salsera también habló de su vida como mamá. Tiene tres hijos y asegura que ellos son su mayor motivación. Aunque no es fácil combinar su carrera con la familia, dice que todo vale la pena por ellos. Cada esfuerzo que hace tiene un propósito: darles un mejor futuro.

"(Eres mamá de tres hijos, ¿cómo manejas eso con tu carrera?) Sí, tengo tres hijos: un adolescente de 16, uno de 8 y un bebé de 3. Es un reto, pero ellos son mi motor", acotó.

En conclusión, Masiel Málaga atraviesa un momento de cambios. Ha decidido enfocarse en lo que realmente importa: su música, su familia y su tranquilidad. Con un mensaje claro y sin miedo, deja atrás el pasado con 'Churrito' Hinostroza y apuesta por un futuro mejor. La cantante cerró agradeciendo el apoyo del público y asegurando que dará todo en esta nueva etapa que recién comienza.