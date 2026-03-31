Masiel Málaga vuelve con 'Churrito' Hinostroza tras reciente ruptura: "No me pude resistir a sus lágrimas"

Cuando parecía que todo había terminado, Masiel Málaga volvió a sorprender con un giro inesperado en su vida amorosa. A solo días de anunciar su soltería, la salsera reapareció con una decisión que nadie veía venir y que anunció que retomó su relación con el futbolista 'Churrito' Hinostroza

Masiel Málaga regresa otra vez con 'Churrito' Hinostroza

La salsera Masiel Málaga sorprendió al confirmar que retomó su relación con el futbolista 'Churrito' Hinostroza, pese a que hace pocos días había asegurado que estaba soltera. La noticia ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, ya que la pareja venía protagonizando peleas públicas y fuertes indirectas.

Hace solo unos días, Masiel fue clara al hablar de su situación sentimental. En ese momento, la cantante dejó en claro que ya no tenía compromiso con nadie.

"Deseo que sepan también que no tengo una relación amorosa con nadie en la actualidad", afirmó en su comunicado.

@ameg_pe 31.03.26 | Masiel Málaga retoma su relación con 'Churrito' Hinostroza tras reciente ruptura. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Sus palabras hacían pensar que la historia con el 'Churrito' había llegado a su fin. Sin embargo, todo cambió rápidamente. La cantante decidió romper el silencio y contar por qué volvió con el futbolista. Según dijo, fue un momento emocional el que la hizo reconsiderar.

"Yo sé que nadie lo esperaba, porque yo ya era una mujer separada. Ya había dejado a este hombre. No me pude resistir a sus lágrimas. A que me diga: 'Amor, no puedo vivir sin ti'. Y estamos aquí", confesó, dejando en evidencia que la reconciliación fue inesperada incluso para ella.

Un amor lleno de altibajos

La relación entre Masiel y el "Churrito" no es nueva en la polémica. En los últimos días, ambos se lanzaron indirectas en redes sociales sobre salidas, celos y posibles coqueteos. A pesar de eso, decidieron darse una nueva oportunidad, demostrando que su historia sigue más viva que nunca. Durante el fin de semana, fueron vistos juntos en Punta Hermosa, lo que confirmó que ya estaban nuevamente como pareja.

Lejos de ocultarlo, ambos han decidido compartir su reconciliación con sus seguidores. Masiel publicó un video donde se ve al futbolista bailando su música, mientras ella se ríe detrás de cámara. Por su parte, el "Churrito" también se mostró cariñoso en redes. Además, celebraron un nuevo mes juntos, lo que llamó la atención de muchos.

"Mi cable a tierra, Masiel Málaga", escribió en una historia. "Feliz aniversario, mi amor #30", publicó, dejando claro que su relación sigue contando meses, pese a las idas y venidas.

En conclusión, Masiel Málaga y el "Churrito" Hinostroza vuelven a estar juntos y lo confirman sin miedo. Aunque hace poco hablaban de separación, hoy apuestan nuevamente por su relación. Entre críticas y apoyo, la pareja demuestra que su historia sigue abierta y que aún tienen mucho por escribir juntos.