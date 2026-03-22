Masiel Málaga presume retoques estéticos tras supuesta ruptura con Churrito' Hinostroza: "Me operé porque quise"

La salsera Masiel Málaga se encuentra en un proceso de transformación personal luego de poner fin a su relación con el futbolista Hernán 'Churrito' Hinostroza. En medio de su nueva etapa, la cantante ha compartido con sus seguidores en redes sociales detalles de su vida diaria, mostrando cómo combina su rol de madre con los cambios estéticos que ha decidido realizar.

Masiel se somete a retoques estéticos

Masiel no ocultó que su corazón aún se encuentra dolido por la ruptura, pero destacó la importancia de mantenerse fuerte por su hijo. En varias publicaciones, compartió reflexiones sobre la maternidad y la resiliencia:

"A veces tienes tiempos difíciles y luego ves al lado a tu hijo y entiendes que no puedes darte el lujo de parar a llorar. Debemos seguir porque antes de ser mujer, soy mamá. Aquí me tienen, jugando a los carritos y con el corazón roto y una sonrisa enorme para él", escribió en Instagram.

Además, la salsera mostró su proceso de retoques estéticos, incluyendo la cirugía en la nariz. Asimismo, Málaga, fue una decisión personal y no producto de comentarios de personas externas sobre su físico.

"Me operé porque quise, no por las críticas que nunca faltan, ja, ja, ja", comentó Masiel, mientras compartía imágenes del proceso postoperatorio y los cuidados posteriores.

Masiel Málaga presume retoques estéticos.

Masiel celebra su soltería en público

En paralelo a su proceso de cambios estéticos, Masiel Málaga aprovechó sus presentaciones para declarar públicamente su soltería. Durante uno de sus shows recientes, la salser, sorprendió a su público al expresar su nuevo estado con entusiasmo:

"La gente quería que este soltera y yo le he hecho solo por ustedes, y en mi calidad de soltera le he venido a cantar al amor y al desamor", expresó la salsera frente a sus seguidores.

A pesar de estas declaraciones, Masiel aún no ha emitido un comunicado oficial confirmando su separación de Hernán Hinostroza. Cabe recordar que semanas atrás surgieron rumores de ruptura que luego no se habían concretado, generando especulación entre sus fanáticos.

La revelación generó reacciones inmediatas entre sus fans, quienes celebraron la actitud de la artista al asumir su independencia y proyectar su fortaleza personal ante un momento sentimental complejo.

En conclusiones, entre retoques estéticos, mensajes emotivos y declaraciones de independencia, Masiel Málaga enfrenta los cambios con resiliencia. Combina su rol de madre con el cuidado de su bienestar personal y profesional, viendo la soltería como una oportunidad de crecimiento.