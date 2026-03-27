Onelia Molina revela que nunca dejó de seguir a Anderson Santamaría en redes sociales: "Hemos hablado"

Onelia Molina, quien se encuentra soltera tras su ruptura con Mario Irivarren luego del polémico ampay en Argentina, se pronunció sobre los rumores que la relacionan con el futbolista Anderson Santamaría.

Onelia Molina aclara rumores sobre Anderson Santamaría

Onelia Molina volvió a aparecer en su pódcast 'Doble Sentido', donde fue consultada sobre si había recibido mensajes de pretendientes tras su ruptura con Mario Irivarren, luego del polémico ampay.

Al ser preguntada sobre cambios en su lista de 'seguidos' en redes, la competidora de 'Esto es guerra' se refirió a un rumor que aseguraba que había vuelto a seguir a Anderson Santamaría ahora que estaba soltera.

"Yo sé a qué se refieren porque vi el clip, se refieren a Anderson Santamaría, que supuestamente cuando estaba con Mario lo dejé de seguir y ahora que hemos terminado lo volví a seguir, quiero decirles amigos que yo jamás lo dejé de seguir", explicó Onelia.

Como se recuerda, cuando Onelia Molina y Mario Irivarren se separaron por primera vez tras el episodio en la boda de Alejandra Baigorria, también se la vinculó con el futbolista peruano. Ahora, la odontóloga aclaró que su amistad con Santamaría se mantuvo intacta y han seguido hablando, incluso mientras estaba en pareja con el exchico reality.

"Sigue en mis seguidos y va a seguir, porque es mi amigo y conversamos. Hemos hablado cuando estaba en mi relación, no tiene nada de malo. Es mi amigo y lo va a seguir siendo", agregó la arequipeña, dejando en claro que la relación con Anderson es de amistad.

Onelia Molina no busca una nueva relación amorosa

Por otro lado, Onelia Molina dejó en claro que, tras su separación de Mario Irivarren luego del escándalo por infidelidad, no tiene intención de iniciar una nueva relación. La modelo arequipeña señaló que su prioridad es mantener su tranquilidad y enfocarse en su desarrollo profesional.

"No, no quiero salir con nadie, estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y así estoy bien", aseguró Onelia.

Además, destacó que su principal objetivo es cuidar su estabilidad emocional mientras continúa con sus proyectos.

"Lo que me llamen, estoy lista para trabajar... Ya campañas que venían también desde antes solo que obviamente el contenido se va subiendo de a pocos y esto pero bueno gracias a Dios hay trabajo y estoy contenta", agregó.

En conclusión, Onelia Molina reafirmó que no busca una relación con nadie por ahora, incluyendo a Anderson Santamaría, dejando claro que solo mantienen una amistad y continúan en contacto.