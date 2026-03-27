Darinka Ramírez anuncia la llegada de su segunda hija: "Llegaste a duplicar mi amor"

La joven Darinka Ramírez ha saltado a la farándula luego de que se hiciera público que es la madre de la última hija de Jefferson Farfán. Ahora, la influencer ha continuado con su vida con una nueva pareja y acaba de anunciar que dio a luz a su segunda niña.

Nace segunda hija de Darinka Ramírez

Hace unos meses, Darinka Ramírez sorprendió al revelar que estaba embarazada por segunda vez y tenía una relación estable con un empresario. La influencer señaló que su nueva pareja Sebastián Gonzáles Guevara le ha mostrado todo el apoyo a ella y a su hija que tiene con Jefferson Farfán.

Ahora, la joven acaba de anunciar por medio de sus redes sociales que ya nació su segunda hija. Así mismo, compartió tiernas imágenes de sus primeras fotografías en la sala de parto donde se luce muy feliz al lado de su pareja y un tierno mensaje donde le da la bienvenida expresando el gran amor que siente por su recién nacida.

"Llegaste a duplicar mi amor y a completar mi mundo. Bienvenida, mi segunda princesa", expresó la joven influencer en sus redes sociales.

Sobre el padre de su segunda hija

Tras la difusión de los videos, se conoció que la pareja de Darinka Ramírez se llama Sebastián Gonzáles Guevara. Según se informó en "Magaly TV La Firme", él es empresario y se dedica a servicios generales en distintos rubros.

Entre sus actividades destacan trabajos vinculados a construcción, remodelación, venta de productos de ferretería, limpieza, uniformes y otros servicios. Esto confirmaría que mantiene un perfil más empresarial y alejado del mundo de la farándula.

Además, se reveló que ambos habrían dado un paso importante en su relación, ya que actualmente vivirían juntos en el distrito de San Isidro. La mudanza marcaría una nueva etapa en la vida de la influencer, ahora enfocada en su nuevo embarazo y su familia.

Aunque al inicio no quería ser captado por los medios de TV, ahora el joven empresario ha aparecido en algunos TikTok de la influencer demostrando que vienen pasando por momentos muy bonitos en la espera de su hija.

De esta manera, Darinka Ramírez ha revelado en más de una ocasión que se siente muy feliz por haber formado una familia con Sebastián Gonzáles. Ahora, acaba de anunciar que nació su segunda hija y dedicó un tierno mensaje donde le da la bienvenida con tiernas fotos del nacimiento.