Pamela López podría retirarse de 'La Granja VIP' tras denuncia de Cueva a su madre ¿Dejará el reality?

En los últimos días, Christian Cueva ha decidido no callar más y salir a contar que no ha podido ver a sus hijos, poniendo una denuncia contra la madre de Pamela López. Es así como el programa reality de convivencia habría decidido informar a la influencer sobre este problema legal.

'La Granja VIP' informará todo a Pamela López

Hace casi dos meses, Pamela López decidió ingresar a 'La Granja VIP' junto a su pareja Paul Michael para estar encerrada y sin comunicación con el exterior, dejando varios problemas legales atrás. Ahora, Christian Cueva ha salido a contar todos los problemas que tiene actualmente para ver a sus hijos denunciando así a la madre de López, Betthy Solórzano.

Es así como el programa reality ha tomado la decisión de informar a la 'KittyPam' sobre todo lo que está pasando en el exterior para que pueda decidir si continua compitiendo por el gran premio o se retira.

"Pamela está incomunicada y hay cosas que necesita saber (yo dejé temas legales afuera y eso me tiene un poco preocupada) Hoy 'La Granja' hace una pausa para tener una conversación íntima y sincera con ella. Necesita resolver situaciones personales y hoy tendrá la oportunidad de hacerlo ¿Qué decisión tomará sobre lo que está pasando?", declaró.

Cueva revela que no la dejaron ver a su hija

Christian Cueva estuvo en 'Amor y Fuego', donde contó que el sábado 10 de mayo fue informado, a través de su abogado, que su hija estaba enferma. Ante ello, aseguró que acudió de inmediato para llevarla a una clínica, pero no pudo verla porque la madre de Pamela López no se lo permitió.

Regresé el sábado para ver el tema de mis hijos, entra una llamada diciéndole al doctor Zamora diciendo que mi hija estaba mal de salud y necesitaba una clínica. Cuando Samir me dice, inmediatamente voy a verla 'yo llevo a mi hija a la clínica', llegué y no me dejaron verla", expresó.

En ese sentido, la abogada del futbolista señaló que ese día solicitaron apoyo policial para dejar constancia de lo ocurrido y que posteriormente se interpuso una denuncia contra Betthy Solórzano, madre de Pamela López, por presunta alienación parental y violencia psicológica.

De esta manera, Christian Cueva ha denunciado a la madre de Pamela López por sus hijos, y ahora el programa reality ha decidido informarle todo a la influencer. Dejando así la posibilidad de que pueda retirarse de 'La Granja VIP', si así lo desea.