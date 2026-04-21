Yahaira Plasencia exige millonaria cifra a Magaly Medina y pide cárcel, revela abogado

Yahaira Plasencia llevó su enfrentamiento con Magaly Medina a la vía legal. La salsera la denunció por difamación agravada y exige una fuerte suma de dinero, además de una pena de prisión. Según la cantante, los comentarios emitidos en televisión dañaron su imagen, por lo que ahora espera una decisión de la justicia.

Yahaira Plasencia exige gran cifra y cárcel contra Magaly Medina

Yahaira Plasencia decidió no quedarse callada y llevó su enfrentamiento con Magaly Medina a la vía legal. La salsera no solo la denunció, también exige una fuerte suma de dinero y hasta pena de cárcel, según reveló su abogado. La artista asegura que los comentarios que recibió en televisión dañaron su imagen. Por eso, ahora busca que la justicia actúe.

El abogado de Yahaira, Iván Paredes, brindó detalles del proceso legal que ya está en marcha. Según explicó, la demanda incluye un pedido de un millón y medio de soles como reparación civil y una solicitud de cuatro años y medio de prisión para la conductora de ATV.

"(¿Le enviaron carta notarial a la señora Magaly antes de este proceso?) Sí, claro. La denuncia es contra Magaly, su productor y ATV. Se pide un millón y medio de soles de reparación civil y cuatro años y medio de pena privativa de la libertad efectiva", contó.

Además, confirmó que el caso ya tiene una fecha clave. También indicó que el proceso entrará a una nueva etapa.

"Este 12 de mayo inicia el juicio oral. Será una audiencia virtual", señaló el letrado en una entrevista con Trome.

Previamente, en el anuncio de Yahaira Plasencia en redes sociales, el abogado fue claro al decir que no van a retroceder. Además, dejó en claro que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias.

"El estudio Paredes vamos a ir con todo con esta denuncia. Porque no es posible que la señora Magaly Medina siga ofendiendo la dignidad no solamente de una sola persona, sino de toda la comunidad, de todas las mujeres en el Perú, y eso no lo vamos a permitir", afirmó.

¿Qué desató la denuncia?

Todo empezó por los calificativos que se dijeron en televisión. Yahaira Plasenci decidió denunciar luego de ser llamada "Runruna", "Score", "Pet friendly" y "Mascota". Estos comentarios, según la cantante, dañaron su imagen a nivel nacional e internacional. Por eso, no dudó en tomar acciones.

"Manchó mi reputación como mujer", expresó Yahaira Plasencia, dejando claro que no piensa dejar pasar lo ocurrido.

La denuncia no solo es contra Magaly

Un detalle importante es que la denuncia no es solo contra Magaly Medina. También incluye a su productor Patrick Llamo y al canal ATV. Esto se debe a que el contenido fue emitido en televisión, por lo que todos los involucrados entran en el proceso. El caso ha llamado la atención porque podría tener un impacto fuerte en el mundo del espectáculo.

Polémica por el abogado

Otro punto que ha generado comentarios es que Iván Paredes, abogado de Yahaira, antes trabajó con Magaly Medina. La conductora cuestionó esta situación y consultó si era correcto que ahora la esté enfrentando legalmente.

Ante esto, su defensa respondió firme. "Definitivamente no. El código de ética establece en el artículo 41 que, si el caso nuevo guarda sustancial relación con su anterior cliente y le tiene deberes de lealtad, este no debería asumir en estos casos", explicó.

En conclusión, Yahaira Plasencia decidió llevar el conflicto con Magaly Medina hasta las últimas consecuencias y buscar justicia por lo ocurrido. Su abogado detalló que están solicitando una suma millonaria como reparación civil y hasta cuatro años y medio de prisión, lo que eleva la gravedad del caso. Con el juicio ya programado, la polémica entra en una etapa clave y sigue captando la atención.