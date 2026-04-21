RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Se va con todo!

Yahaira Plasencia exige millonaria cifra a Magaly Medina y pide cárcel, revela abogado

Yahaira Plasencia llevó el conflicto con Magaly Medina a la vía legal tras sentirse afectada por comentarios en TV. Su defensa detalló que pide una fuerte suma de dinero y una pena de prisión.

Yahaira Plasencia lleva a Magaly Medina a juicio y exige fuerte sanción.
Yahaira Plasencia lleva a Magaly Medina a juicio y exige fuerte sanción. (Composición Karibeña)
21/04/2026

Yahaira Plasencia llevó su enfrentamiento con Magaly Medina a la vía legal. La salsera la denunció por difamación agravada y exige una fuerte suma de dinero, además de una pena de prisión. Según la cantante, los comentarios emitidos en televisión dañaron su imagen, por lo que ahora espera una decisión de la justicia.

Yahaira Plasencia exige gran cifra y cárcel contra Magaly Medina 

Yahaira Plasencia decidió no quedarse callada y llevó su enfrentamiento con Magaly Medina a la vía legal. La salsera no solo la denunció, también exige una fuerte suma de dinero y hasta pena de cárcel, según reveló su abogado. La artista asegura que los comentarios que recibió en televisión dañaron su imagen. Por eso, ahora busca que la justicia actúe.

El abogado de Yahaira, Iván Paredes, brindó detalles del proceso legal que ya está en marcha. Según explicó, la demanda incluye un pedido de un millón y medio de soles como reparación civil y una solicitud de cuatro años y medio de prisión para la conductora de ATV.

"(¿Le enviaron carta notarial a la señora Magaly antes de este proceso?) Sí, claro. La denuncia es contra Magaly, su productor y ATV. Se pide un millón y medio de soles de reparación civil y cuatro años y medio de pena privativa de la libertad efectiva", contó.

Además, confirmó que el caso ya tiene una fecha clave. También indicó que el proceso entrará a una nueva etapa.

Magaly denunciaría a su exabogado por defender a Yahaira Plasencia: "No respeta el código de ética"
Lee también

Magaly denunciaría a su exabogado por defender a Yahaira Plasencia: "No respeta el código de ética"

"Este 12 de mayo inicia el juicio oral. Será una audiencia virtual", señaló el letrado en una entrevista con Trome.

Previamente, en el anuncio de Yahaira Plasencia en redes sociales, el abogado fue claro al decir que no van a retroceder. Además, dejó en claro que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias.

"El estudio Paredes vamos a ir con todo con esta denuncia. Porque no es posible que la señora Magaly Medina siga ofendiendo la dignidad no solamente de una sola persona, sino de toda la comunidad, de todas las mujeres en el Perú, y eso no lo vamos a permitir", afirmó.

Yahaira Plasencia irá hasta el final con demanda contra Magaly por llamarla 'run runa': "Manchó mi honor"
Lee también

Yahaira Plasencia irá hasta el final con demanda contra Magaly por llamarla 'run runa': "Manchó mi honor"

@estudioparedesabg Hemos asumido la defensa legal de Yahaira Placencia. Ninguna mujer merece ser difamada ni denigrada. 🙅🏻‍♀️ #difamacionagravada #denuncia #magaly ♬ sonido original - estudioparedesabogados

¿Qué desató la denuncia?

Todo empezó por los calificativos que se dijeron en televisión. Yahaira Plasenci  decidió denunciar luego de ser llamada "Runruna", "Score", "Pet friendly" y "Mascota". Estos comentarios, según la cantante, dañaron su imagen a nivel nacional e internacional. Por eso, no dudó en tomar acciones.

"Manchó mi reputación como mujer", expresó Yahaira Plasencia, dejando claro que no piensa dejar pasar lo ocurrido.

La denuncia no solo es contra Magaly

Un detalle importante es que la denuncia no es solo contra Magaly Medina. También incluye a su productor Patrick Llamo y al canal ATV. Esto se debe a que el contenido fue emitido en televisión, por lo que todos los involucrados entran en el proceso. El caso ha llamado la atención porque podría tener un impacto fuerte en el mundo del espectáculo.

Polémica por el abogado

Otro punto que ha generado comentarios es que Iván Paredes, abogado de Yahaira, antes trabajó con Magaly Medina. La conductora cuestionó esta situación y consultó si era correcto que ahora la esté enfrentando legalmente.

Ante esto, su defensa respondió firme. "Definitivamente no. El código de ética establece en el artículo 41 que, si el caso nuevo guarda sustancial relación con su anterior cliente y le tiene deberes de lealtad, este no debería asumir en estos casos", explicó.

En conclusión, Yahaira Plasencia decidió llevar el conflicto con Magaly Medina hasta las últimas consecuencias y buscar justicia por lo ocurrido. Su abogado detalló que están solicitando una suma millonaria como reparación civil y hasta cuatro años y medio de prisión, lo que eleva la gravedad del caso. Con el juicio ya programado, la polémica entra en una etapa clave y sigue captando la atención.

Temas relacionados abogado cárcel exorbitante cifra karibeña Magaly Medina Yahaira Plasencia

Siga leyendo

Lo Más leído

María Pía Vallejos sobre imágenes de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla votando juntos: "Estoy al tanto"

Samahara Lobatón sale de "La Granja VIP" y le gritan en la calle: "Todo el Perú sabe que eres una mentirosa"

Paolo Guerrero se enfrenta a 'urraco' tras ser captado con Ana Paula: "Me estás faltando el respeto"

Pamela López tendrá que pagar reparación civil por hablar de Christian Cueva en 'La Granja VIP'

Shirley Arica revela por qué terminó su matrimonio con Rodney Pío: "Le decía que buscara trabajo"

últimas noticias
Karibeña