Magaly denunciaría a su exabogado por defender a Yahaira Plasencia: "No respeta el código de ética"

Yahaira Plasencia, junto a su abogado Iván Paredes, confirmó que continúa con la demanda por difamación agravada contra Magaly Medina. Ante esto, la conductora se mostró sorprendida al conocer que su exdefensor ahora representa a la cantante, al considerar que se trataría de una posible falta al código de ética.

Magaly sorprendida al saber que su exabogado defiende a Yahaira Plasencia

Ante la denuncia pública de la cantante de salsa, Magaly Medina rompió su silencio en su programa este 20 de abril, mostrándose consternada por el rol de su exabogado Iván Paredes, quien ahora representa legalmente a la cantante.

La popular 'urraca', acompañada de su abogado Fernando Ugaz, recordó que el letrado en cuestión la defendió en diversos casos vinculados a Jefferson Farfán y cuestionó que actualmente esté detrás de nuevas demandas relacionadas con las revelaciones que hizo sobre el romance del futbolista con Yahaira Plasencia.

"Bueno, estoy con mi abogado, el doctor Fernando Ugaz, quien me defiende hace bastante tiempo ya. Y quiero hablar de esto, doctor. Esta seguidilla de demandas, además encabezadas por alguien que trabajó conmigo, que fue mi abogado en muchísimos casos, sobre todo los casos de Farfán, donde la raíz de la demanda eran las cosas que yo revelaba sobre su romance con Yahaira Plasencia", mencionó.

En ese contexto, la conductora de 'Magaly TV: La Firme' sostuvo que le llama la atención que el doctor Iván Paredes ahora asuma la defensa de la parte contraria en estos procesos, lo que le hace pensar en una posible estrategia en su contra dentro del ámbito mediático y legal.

"Y ahora, justamente, el doctor Iván Paredes anuncia públicamente esto que yo llamaría una especie de campaña orquestada contra Magaly Medina. Hay que demandar a Magaly Medina y él quiere ser el que demande a nombre de todos estos personajes de la farándula, porque además los publicita", agregó.

Magaly podría demandar a su exabogado Iván Paredes

Magaly Medina conversó con su actual abogado Fernando Ugaz sobre su exdefensor Iván Paredes, quien ahora representa a Yahaira Plasencia. En ese contexto, el letrado advirtió que podría existir un posible conflicto de intereses por su participación en casos vinculados a la conductora.

"El código de ética lo establece de manera clara y precisa en el artículo 41. Dice este artículo que si el caso nuevo guarda sustancial relación con su anterior cliente y le tiene deberes de lealtad a su anterior cliente, este no debería asumir estos casos", comentó su abogado Ugaz.

Asimismo, precisó que estas situaciones solo serían válidas con autorización expresa del cliente previo, algo que, según indicó Medina, no ocurrió en su caso, lo que sería determinante en la evaluación del tema.

"Entonces, él está violando el código de ética del Colegio de Abogados", concluyó el abogado.

La conversación continuó con la posibilidad de acciones legales frente a este escenario, tras la consulta de Magaly sobre si podía denunciar a su exdefensor ante el Colegio de Abogados como exclienta afectada.

"Definitivamente, definitivamente que sí. El Colegio de Abogados, nosotros vamos a poner en conocimiento de estos actos que hace el doctor Iván Paredes, porque él ya no está no solamente patrocinando personas que tienen intereses contrapuestos a los tuyos, sino que además alienta para que estos se realicen", afirmó Fernando Ugaz.

El letrado añadió que el caso sería denunciable al existir un patrocinio que entra en conflicto con procesos previos relacionados a la conductora, mencionando como antecedente el caso de Jefferson Farfán, donde se incorporaron materiales vinculados a Yahaira Plasencia, lo que evidenciaría una conexión directa entre ambos escenarios.

En conclusión, Magaly Medina dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales contra su exabogado Iván Paredes, tras cuestionar su actuación en casos vinculados a ella y a Yahaira Plasencia, lo que su defensa considera una posible falta a la ética profesional.