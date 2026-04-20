Magaly responde a la carta notarial de Marisol y Yahaira Plasencia: "Criticamos al personaje"

Hace unos días, Marisol envió una carta notarial a Magaly Medina por haberla discriminado con sus comentarios sobre su peso. Ahora, la cantante Yahaira Plasencia también ha revelado que tomará acciones legales más fuertes por lo que la 'urraca' le dijo hace más de un año. Ante todo esto, la conductora de TV sale a responder.

Magaly responde a Yahaira y Marisol

En el programa 'Magaly TV: La Firme', la periodista apareció junto a su actual abogado Fernando Ugaz donde hablaron sobre las recientes cartas notariales de Marisol y Yahaira Plasencia. Es así como la 'urraca' menciona que no critica a las personas, sino que al personaje público que ellas representan y lo hace por medio de su trabajo como comunicadora.

"No criticamos a la persona, criticamos al personaje. Cuando se critica a Yahaira, critico al personaje público, no a la persona porque no la conozco. Igual a Marisol, se le critica el vestuario de un videoclip, al personaje, al artista con un vestuario que en mi opinión, se le hace ver muy mal, como un 'tamal mal envuelto'. Ella tiene la letra en una canción, que es casi lo mismo", expresó.

En otro momento, Magaly dejó en claro que jamás dijo 'run runa' a Yahaira Plasencia y sobre la palabra 'score' lo hizo en otro contexto después del comentario de Sergio George. Incluso, deja en claro que solo da una opinión a los personajes públicos y no a las personas como tal.

"Los periodistas que hacemos crítica, eso hacemos criticamos, damos desde nuestro punto de vista una opinión, no les gusta a muchos. Estamos en este negocio, a mí me dicen de 'fea' para arriba y no estoy demandando", añadió la periodista en su programa defendiendo su postura.

Sobre la defensa de sus demandantes

Algo que ha comentado Magaly Medina, es que su antiguo abogado ahora está representando tanto a Yahaira Plasencia como a Marisol en su contra. Ante esto, señala junto a su actual abogado que por motivos éticos no se debería hacer y que sería material de investigación, donde incluso al periodista podría demandar al Estudio Paredes Abogados.

De esta manera, Magaly Medina estaría dispuesta a defenderse ante cada una de las acusaciones que recibirá del Estudio Paredes Abogados, que ahora están representando a las cantantes Marisol y Yahaira Plasencia en dos casos diferentes, pero sobre las críticas que realiza la periodista en su programa de televisión.